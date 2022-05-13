Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'ye meydan okudu! "Dünyanın en iyisi..."

Giriş Tarihi: 13.05.2022 22:54 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 23:08

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de harika bir sezon geçiren Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, hem gol krallığı hem de asist krallığı zirvesinde bulunuyor. 29 yaşındaki yıldız futbolcu, verdiği son röportajında rakiplerine meydan okudu.