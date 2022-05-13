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Haberler Galeri Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'ye meydan okudu! "Dünyanın en iyisi..."
Giriş Tarihi: 13.05.2022 22:54 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 23:08

Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'ye meydan okudu! "Dünyanın en iyisi..."

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de harika bir sezon geçiren Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, hem gol krallığı hem de asist krallığı zirvesinde bulunuyor. 29 yaşındaki yıldız futbolcu, verdiği son röportajında rakiplerine meydan okudu.

Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’ye meydan okudu! Dünyanın en iyisi...

Mohamed Salah bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 34 Premier Lig maçında rakip fileleri 22 kez sarsarken 13 de asist yaptı.

Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’ye meydan okudu! Dünyanın en iyisi...

29 yaşındaki Mısırlı yıldız, Premier Lig'de her iki istatistikte de çift haneleri görerek önemli bir başarıya imza atmıştı.

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Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’ye meydan okudu! Dünyanın en iyisi...

Şampiyonlar Ligi'nde de 8 golü bulunan yıldız oyuncu, toplamda 30 gole ulaşırken, bireysel anlamda harika bir sezon geçirse de ülkesinin 2022 Dünya Kupası bileti almasını sağlayamamıştı.

Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’ye meydan okudu! Dünyanın en iyisi...

Mohamed Salah, bu sezon tüm kulvarlarda Liverpool formasıyla oynadığı 48 maçta 30 gol attı ve 16 asist yaptı.

Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’ye meydan okudu! Dünyanın en iyisi...

RONALDO, SALAH'A YETİŞEMEDİ!

Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 39 maçta 24 gol atarken Premier Lig'de 18 gol attı ve Salah'ın arkasında kaldı.

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