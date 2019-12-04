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Mourinho'nun 'nu istiyor

'nin genç yeteneği için Hollanda basınında son dakika transfer iddiasına yer verildi... Premier Lig takımlarından 'ın teknik direktörü , Ferdi Kadıoğlu'nun peşine düştü! İşte detaylar...

Fotomaç Spor
Giriş Tarihi: 04.12.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 11:26
Mourinho'nun Tottenham'ı Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor

'nin 2018-19 sezonu başında Hollanda 2. Ligi ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı...

Mourinho'nun Tottenham'ı Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor

Hollanda U16, U17, U18, U19 ve U21 takımlarının tümünde boy göstererek geleceğin en yetenkli yıldız adayları arasında kendine yer bulan 'na düyaca ünlü menajer kancayı attı...

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Mourinho'nun Tottenham'ı Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor

'nin sezonun ilk haftasında Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada 1 gol atarak yıldızını parlatan genç yetenek, 2. haftada oynanılan Başakşehir maçında da yaptığı asistle göz doldurmuştu.

Mourinho'nun Tottenham'ı Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor

Hollanda basınında çıkan habere göre 56 yaşındaki teknik direktör, Ferdi için İngiliz ekibinin yöneticilerine verdiği raporda "gelecek için çok faydalı bir oyuncu olacağını" belirttiği öne sürüldü...

Mourinho'nun Tottenham'ı Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor

Sarı-lacivetli teknik direktör Ersun Yanal'ın ligin sonraki haftalarında forma şansı vermediği Ferdi, 'nin ZTK'da oynadığı İstanbulspor karşılaşmasında adeta patlama yapmış ve 1 gol 1 asistlik performans sergileyerek kalitesini ortaya koymuştu...

Mourinho'nun Tottenham'ı Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor

Öte yandan 'nun Transfermarkt değeri 1,5 milyon euro olarak göze çarpıyor...

Mourinho'nun Tottenham'ı Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor

Manchester United'ın ardından uzun süre herhangi bir kulüp çalıştırmayan Mourinho, ile yeniden yükselişe geçerken, dünya sahnesine yeni yetenekler kazandırarak adından bir kez daha söz ettirmek istiyor.

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