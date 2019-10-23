Murat Özbostan Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan bugünkü yazısında, Galatasaray - Real Madrid maçını kaleme aldı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 1-0 yenildi. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Galatasaray - Real Madrid maçını yorumladı. İşte Murat Özbostan'ın yazısı... Galatasaray için her şey güzel başlamıştı... İspanyolların çekindikleri tribünler dolmuş, ıslıklarıyla da Real Madrid'in başını döndürmüşlerdi.. Bir de bunlara yakalanan 3 önemli pozisyon eklenince plan tıkır tıkır işlemişti. Ne var ki goller gelmedi. Falcao olsaydı bu fırsatlar kaçmazdı. Aylarca bekleyip, Falcao'yu davul zurnayla İstanbul'a getiriyorsunuz, adam bırakın maça çıkmayı 20 gündür idman bile yapmıyor... En kritik maçlarda yok. Bu Falcao olayı tam olarak nedir bilmiyoruz ama bir futbolcu 20 gündür idman yapmıyorsa sağlam bir açıklaması da olmalı! Gomis'ten sonra zaten bir türlü dikiş tutmayan yer orası... Kim gelse bir kusuru, bir derdi oluyor. Biz maça dönersek kaçan goller ve ardından gelen gol... Real Madrid işte buldu mu atıyor. Kötü de olsa... 3 stoper de olsa 5 oyuncu da olsa fark etmiyor. 3'lü savunma yapmak ne kadar doğru ki...