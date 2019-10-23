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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Spor Müdürü bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 11:06
Murat Özbostan Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanya temsilcisi 'e 1-0 yenildi.

Murat Özbostan Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Spor Müdürü , - maçını yorumladı. İşte Murat Özbostan'ın yazısı...

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Murat Özbostan Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

için her şey güzel başlamıştı... İspanyolların çekindikleri tribünler dolmuş, ıslıklarıyla da 'in başını döndürmüşlerdi..

Murat Özbostan Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

Bir de bunlara yakalanan 3 önemli pozisyon eklenince plan tıkır tıkır işlemişti. Ne var ki goller gelmedi.

Murat Özbostan Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

Falcao olsaydı bu fırsatlar kaçmazdı. Aylarca bekleyip, Falcao'yu davul zurnayla İstanbul'a getiriyorsunuz, adam bırakın maça çıkmayı 20 gündür idman bile yapmıyor...

Murat Özbostan Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

En kritik maçlarda yok. Bu Falcao olayı tam olarak nedir bilmiyoruz ama bir futbolcu 20 gündür idman yapmıyorsa sağlam bir açıklaması da olmalı! Gomis'ten sonra zaten bir türlü dikiş tutmayan yer orası... Kim gelse bir kusuru, bir derdi oluyor.

Murat Özbostan Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

Biz maça dönersek kaçan goller ve ardından gelen gol... işte buldu mu atıyor. Kötü de olsa... 3 stoper de olsa 5 oyuncu da olsa fark etmiyor. 3'lü savunma yapmak ne kadar doğru ki...

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