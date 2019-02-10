Mustafa Çulcu: Kalkavan pozitif futbola destek verdi

Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, Beşiktaş - Bursaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını SABAH'a değerlendirdi. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Bursaspor'u 2-0 yendi. Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını ve hakem Mete Kalkavan'ın performansını yorumladı. İşte Mustafa Çulcu'nun yazısı... Maçın başlamasıyla Bursaspor önde basınca, Beşiktaş ilk çeyrekte sahasından çıkamadı. Beşiktaş'ın ilk tehlikeli pozisyonu 25. dakikada Burak Yılmaz ile geldi. Bu dakikadan sonra sahada üstün olan, gol arayan, hücum organizasyonları geliştiren taraf Beşiktaş'tı. Burak Yılmaz ilk golünde arkada saklanıp Bursa defansını uyuttu. Lens'in adrese teslim ortasını iyi bir vuruşla gole çevirdi; ikinci golünde istediği ortamı buldu, aldı götürdü ve golü attı. Hakem Mete Kalkavan; zaman zaman oyun içinde kaldı, pozisyonlarda yer almakta sıkıntılar yaşadı. Oyunu salması, pozitif futbola destek vermesi, futbolun doğasında olan temaslara izin verip oynatması artılarıydı. 32. dakikada Bursaspor ceza alanına girişte Burak-Latovlevici mücadelesine devam kararı doğruydu.