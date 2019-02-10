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: Kalkavan pozitif futbola destek verdi

Eski MHK Başkanı , - maçının tartışmalı pozisyonlarını SABAH'a değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 10.02.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 10:21
Mustafa Çulcu: Kalkavan pozitif futbola destek verdi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Bursaspor'u 2-0 yendi.

Mustafa Çulcu: Kalkavan pozitif futbola destek verdi

Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını ve hakem Mete Kalkavan'ın performansını yorumladı. İşte Mustafa Çulcu'nun yazısı...

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Mustafa Çulcu: Kalkavan pozitif futbola destek verdi

Maçın başlamasıyla önde basınca, ilk çeyrekte sahasından çıkamadı. Beşiktaş'ın ilk tehlikeli pozisyonu 25. dakikada Burak Yılmaz ile geldi.

Mustafa Çulcu: Kalkavan pozitif futbola destek verdi

Bu dakikadan sonra sahada üstün olan, gol arayan, hücum organizasyonları geliştiren taraf 'tı.

Mustafa Çulcu: Kalkavan pozitif futbola destek verdi

Burak Yılmaz ilk golünde arkada saklanıp Bursa defansını uyuttu. Lens'in adrese teslim ortasını iyi bir vuruşla gole çevirdi; ikinci golünde istediği ortamı buldu, aldı götürdü ve golü attı.

Mustafa Çulcu: Kalkavan pozitif futbola destek verdi

Hakem Mete Kalkavan; zaman zaman oyun içinde kaldı, pozisyonlarda yer almakta sıkıntılar yaşadı. Oyunu salması, pozitif futbola destek vermesi, futbolun doğasında olan temaslara izin verip oynatması artılarıydı.

Mustafa Çulcu: Kalkavan pozitif futbola destek verdi

32. dakikada ceza alanına girişte Burak-Latovlevici mücadelesine devam kararı doğruydu.

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