Mustafa Kapı'dan Trabzonspor'a yanıt geldi

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren lider Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle gelmişti. Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırım ile dikkatleri çeken bordo-mavili kurmayların, Avrupa'ya gideceği iddia edilen Mustafa Kapı'ya, "Kadromuzdaki genç oyuncuların performansı ve onlara verdiğimiz değer ortada. Sözleşmen sona erdiğinde seni de kadromuzda görmek isteriz" mesajı gönderdiği öğrenilmişti. Bu teklif üzerine genç yıldız Mustafa Kapı'dan Karadeniz ekibine yanıt gecikmedi. İşte transfer harekatının detayları...