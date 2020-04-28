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Haberler Galeri Mustafa Kapı'dan Trabzonspor'a yanıt geldi

'dan 'a yanıt geldi

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren lider Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle gelmişti. Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırım ile dikkatleri çeken bordo-mavili kurmayların, Avrupa'ya gideceği iddia edilen Mustafa Kapı'ya, "Kadromuzdaki genç oyuncuların performansı ve onlara verdiğimiz değer ortada. Sözleşmen sona erdiğinde seni de kadromuzda görmek isteriz" mesajı gönderdiği öğrenilmişti. Bu teklif üzerine genç yıldız Mustafa Kapı'dan Karadeniz ekibine yanıt gecikmedi. İşte transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 13:32
Mustafa Kapı'dan Trabzonspor'a yanıt geldi

Corona virüsü salgını nedeniyle 'e verilen arada gelecek sezona yönelik çalışmalarını sürdüren lider 'dan sürpriz bir hamle geldi.

Mustafa Kapı'dan Trabzonspor'a yanıt geldi

ekibi, ile sözleşmesini uzatmak istemeyince kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki için devreye girdi.

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Mustafa Kapı'dan Trabzonspor'a yanıt geldi

TRABZONSPOR'DAN TEKLİF
Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırım ile dikkatleri çeken bordo-mavili kurmayların, Avrupa'ya gideceği iddia edilen 'ya, "Kadromuzdaki genç oyuncuların performansı ve onlara verdiğimiz değer ortada. Sözleşmen sona erdiğinde seni de kadromuzde görmek isteriz" mesajı gönderdiği belirlendi.

Mustafa Kapı'dan Trabzonspor'a yanıt geldi

"AVRUPA OLMAZSA GÖRÜŞÜRÜZ"
Genç oyuncunun, bordo- mavili kulüp tarafından yapılan bu teklife sıcak baktığı belirtilirken, "Avrupa'ya gitme hayalim var. Eğer bu gerçekleşmezse görüşebiliriz" yanıtını verdiği öğrenildi.

Mustafa Kapı'dan Trabzonspor'a yanıt geldi

17 yaşındaki 'nın ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Menajeri aracılığıyla Avrupa'dan bazı takımlarla görüştüğü ifade edilen Kapı'nın anlaşamaması durumunda ile masaya oturması bekleniyor.

Mustafa Kapı'dan Trabzonspor'a yanıt geldi

Merkez orta saha olarak görev yapan Kapı, on numara ve ortanın sağında da oynayabiliyor.

Mustafa Kapı'dan Trabzonspor'a yanıt geldi

İSPANYOLLAR DA PEŞİNDE
ile 'un yanı sıra 'dan birçok kulübünde ilgilendiği belirtiliyor.

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