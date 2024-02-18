NBA All Star 2024 canlı izle ekranı 🏀 NBA All Star 2024 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte kadrolar!

Giriş Tarihi: 18.02.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
15:12
Basketbolun en renkli organizasyonlarından NBA All Star 2024 için nefesler tutuldu. Her yıl şubat ayında oynanan maçta Doğu ve Batı Konferansı takımlarının karmaları karşı karşıya geliyor. Bu yıl 73'üncüsü düzenlenen organizasyon, ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'ta oynanacak. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyen basketbol severler ''NBA All Star 2024 canlı izle ekranı'' için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki; NBA All Star 2024 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte NBA All Star kadrosu, canlı yayın kanalı ve saati!