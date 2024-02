NBA All Star 2024 canlı izle ekranı 🏀 NBA All Star 2024 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte kadrolar!

NBA All Star 2024 canlı izle ekranı basketbol tutkunları tarafından araştırılmaya başlandı. Basketbolun en göz alıcı etkinliklerinden biri olan NBA All-Star, her yıl şubat ayında oynanıyor. Bu yıl 73.'sü düzenlenen etkinlik, bu gece yarısı ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'ta oynanacak. Tüm dünyanın yakından takip edeceği etkinlikte Doğu ve Batı Konferansı takımları karşı karşıya gelecek. Basketbol tutkunları ise bu noktada ''NBA All Star 2024 maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta başlayacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte NBA All Star takımları kadrosu 2024…