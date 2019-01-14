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'de geceye damga vuran isim: !

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , deplasmanda 'ı 101-95 yenerken, milli oyuncu 20 sayı ve 8 ribaunt üretti.

Giriş Tarihi: 14.01.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 10:23
NBA'de geceye damga vuran isim: Cedi Osman!

'de forması giyen milli basketbolcu , deplasmanında adeta tutulamadı.

NBA'de geceye damga vuran isim: Cedi Osman!

Cedi, parkede kaldığı 42 dakikada 20 sayı, 8 ribaund ve 1 de asistle oyandı.

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NBA'de geceye damga vuran isim: Cedi Osman!

'da , deplasmanda 'ı 101-95'lik skorla geçerken, mücadeleye ise milli basketbolcu damga vurdu.

NBA'de geceye damga vuran isim: Cedi Osman!

42 dakika ile parkede en çok süre alan oyuncu olan Cedi, performansıyla da adeta göz doldurdu.

NBA'de geceye damga vuran isim: Cedi Osman!

Zorlu mücadelede bulduğu 20 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olan Cedi, 8 ribaund, 1 asist, 2 de top çalma ile oynadı.

NBA'de geceye damga vuran isim: Cedi Osman!

Mücadelede 6 kez üçlük çizgisine gelen Cedi, bu atışların 2'sinde başarılı oldu.

NBA'de geceye damga vuran isim: Cedi Osman!

ve takım arkadaşı galibiyeti böyle kutladı.

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