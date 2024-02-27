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Haberler Galeri Nuri Şahin Beşiktaş'ın kalbini alıyor! Transferde bomba hamle...
Giriş Tarihi: 27.02.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 12:54

Nuri Şahin Beşiktaş'ın kalbini alıyor! Transferde bomba hamle...

Trendyol Süper Lig'de çıkışa geçen Beşiktaş, son maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti ve son 4 maçında kalesinde gol görmedi. Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ise attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken, Avrupa'nın dev kulüpleri de onu yakından takip ediyor. Son olarak Nuri Şahin'in ekibi genç oyuncu için harekete geçti. Beşiktaş, genç yıldızını sezon sonunda satmayı planlıyor.

Nuri Şahin Beşiktaş’ın kalbini alıyor! Transferde bomba hamle...

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, çıkışını devam ettiriyor. Kartal, ligde oynadığı son 4 maçta kalesinde gol görmedi.

Nuri Şahin Beşiktaş’ın kalbini alıyor! Transferde bomba hamle...

Süper Lig'de son mağlubiyetini 23. haftada Sivasspor deplasmanında alan Beşiktaş bu maçın ardından Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor'u mağlup ederken, Kayserispor ile de berabere kaldı.

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Nuri Şahin Beşiktaş’ın kalbini alıyor! Transferde bomba hamle...

GEDSON VE ZAYNUTDİNOV DERBİDE YOK

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ve Bahtiyar Zaynutdinov, İstanbulspor karşısında gördükleri sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. İki oyuncu da gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Nuri Şahin Beşiktaş’ın kalbini alıyor! Transferde bomba hamle...

DERBİDE FORMA SALİH UÇAN'I

Gedson'un yokluğunda G.Saray derbisinde Al-Musrati'nin partneri Salih Uçan olacak. 30 yaşındaki orta saha, sakatlıktan dönmesinin ardından son iki maça da oyuna sonradan girmişti. Fiziksel olarak kendisini toparlamaya devam eden Salih'in derbiye kadar tam anlamıyla hazır olacağı ifade edildi

Nuri Şahin Beşiktaş’ın kalbini alıyor! Transferde bomba hamle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen Beşiktaş bu hafta Konyaspor'u konuk edecek.

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