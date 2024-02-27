Giriş Tarihi: 27.02.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
12:54
Nuri Şahin Beşiktaş'ın kalbini alıyor! Transferde bomba hamle...
Trendyol Süper Lig'de çıkışa geçen Beşiktaş, son maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti ve son 4 maçında kalesinde gol görmedi. Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ise attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken, Avrupa'nın dev kulüpleri de onu yakından takip ediyor. Son olarak Nuri Şahin'in ekibi genç oyuncu için harekete geçti. Beşiktaş, genç yıldızını sezon sonunda satmayı planlıyor.