DERBİDE FORMA SALİH UÇAN'I

Gedson'un yokluğunda G.Saray derbisinde Al-Musrati'nin partneri Salih Uçan olacak. 30 yaşındaki orta saha, sakatlıktan dönmesinin ardından son iki maça da oyuna sonradan girmişti. Fiziksel olarak kendisini toparlamaya devam eden Salih'in derbiye kadar tam anlamıyla hazır olacağı ifade edildi