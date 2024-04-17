Giriş Tarihi: 17.04.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
16:16
O isimleri hatırlamayacaksınız bile! Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalıları belli oldu: Tam 50 futbolcu…
Süper Lig'in devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu zamana kadar birçok Brezilyalı futbolcu için ilgi odağı haline geldi. Süper Lig tarihine damga vuran oldukça fazla Brezilyalı futbolcu bulunurken en iyilerini listeledik. Beklentilerin altında kalan futbolcular da olmasına rağmen Türkiye'de forma giyen Brezilyalı isimlerin çoğu da adından söz ettirmeyi başardı. İşte Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalı futbolcuları...