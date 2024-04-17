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Haberler Galeri O isimleri hatırlamayacaksınız bile! Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalıları belli oldu: Tam 50 futbolcu…
Giriş Tarihi: 17.04.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 16:16

O isimleri hatırlamayacaksınız bile! Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalıları belli oldu: Tam 50 futbolcu…

Süper Lig'in devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu zamana kadar birçok Brezilyalı futbolcu için ilgi odağı haline geldi. Süper Lig tarihine damga vuran oldukça fazla Brezilyalı futbolcu bulunurken en iyilerini listeledik. Beklentilerin altında kalan futbolcular da olmasına rağmen Türkiye'de forma giyen Brezilyalı isimlerin çoğu da adından söz ettirmeyi başardı. İşte Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalı futbolcuları...

O isimleri hatırlamayacaksınız bile! Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalıları belli oldu: Tam 50 futbolcu…

İŞTE LİGİN EN İYİ BREZİLYALILARI

O isimleri hatırlamayacaksınız bile! Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalıları belli oldu: Tam 50 futbolcu…

Gérson - Fenerbahçe 1991-93, İstanbulspor 1996-97

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O isimleri hatırlamayacaksınız bile! Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalıları belli oldu: Tam 50 futbolcu…

Rodrigo Becao - Fenerbahçe 2023- devam ediyor

O isimleri hatırlamayacaksınız bile! Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalıları belli oldu: Tam 50 futbolcu…

Felipe - Galatasaray 2002-03

O isimleri hatırlamayacaksınız bile! Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalıları belli oldu: Tam 50 futbolcu…

Cristian Baroni - Fenerbahçe 2009-14

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