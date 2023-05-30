Giriş Tarihi: 30.05.2023 21:54 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 22:00

Okan Buruk ilk sezonunda Galatasaray’ı şampiyon yaptı! En dipten zirveye basamakları adım adım çıktı: İşte tarihi başarının öyküsü…

Geçtiğimiz sezon Burak Elmas döneminde Fatih Terim ve Domenec Torrent ile yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından çabuk toparlanan Galatasaray, Süper Lig'de sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Yeni sezona Dursun Özbek yönetiminde giren Aslan, teknik direktör olarak da Okan Buruk'u seçmişti. Takımıyla ilk sezonunda lig şampiyonluğunu elde eden Buruk, Galatasaray'ı adeta küllerinden doğurdu. İşte Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyerinin zirve noktaları ve adım adım başarı öyküsü…