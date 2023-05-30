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Haberler Galeri Okan Buruk ilk sezonunda Galatasaray’ı şampiyon yaptı! En dipten zirveye basamakları adım adım çıktı: İşte tarihi başarının öyküsü…
Giriş Tarihi: 30.05.2023 21:54 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 22:00

Okan Buruk ilk sezonunda Galatasaray’ı şampiyon yaptı! En dipten zirveye basamakları adım adım çıktı: İşte tarihi başarının öyküsü…

Geçtiğimiz sezon Burak Elmas döneminde Fatih Terim ve Domenec Torrent ile yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından çabuk toparlanan Galatasaray, Süper Lig'de sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Yeni sezona Dursun Özbek yönetiminde giren Aslan, teknik direktör olarak da Okan Buruk'u seçmişti. Takımıyla ilk sezonunda lig şampiyonluğunu elde eden Buruk, Galatasaray'ı adeta küllerinden doğurdu. İşte Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyerinin zirve noktaları ve adım adım başarı öyküsü…

Okan Buruk ilk sezonunda Galatasaray’ı şampiyon yaptı! En dipten zirveye basamakları adım adım çıktı: İşte tarihi başarının öyküsü…

Süper Lig'de bir önceki sezon tarihinin en kötü sıralamasını elde eden Galatasaray, Fatih Terim ile başlayıp Domenec Torrent ile biten sezonun sonunda büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.

Okan Buruk ilk sezonunda Galatasaray’ı şampiyon yaptı! En dipten zirveye basamakları adım adım çıktı: İşte tarihi başarının öyküsü…

Sezonun bitmesinin ardından istifaların ardı ardına geldiği Galatasaray'da yeni bir yönetim, yeni bir teknik ekip ve yeni transferlerle 2022-2023 sezonuna girildi. Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala yapılan başkanlık seçiminde yarışı kıyasıya kazanan Dursun Özbek, hızlı aksiyon alarak tecrübeli çalıştırıcı Okan Buruk'u göreve getirdi.

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Okan Buruk ilk sezonunda Galatasaray’ı şampiyon yaptı! En dipten zirveye basamakları adım adım çıktı: İşte tarihi başarının öyküsü…

Teknik ekibin oturtulmasının ardından yaz transfer dönemini oldukça aktif geçiren Galatasaray, dünya yıldızlarıyla yenilediği kadrosuyla sezona başladı. Sezon sonunda Fenerbahçe'nin önünde ipi göğüsleyen Galatasaray'da başarının büyük bir kısmı Okan Buruk'a yazıldı.

Okan Buruk ilk sezonunda Galatasaray’ı şampiyon yaptı! En dipten zirveye basamakları adım adım çıktı: İşte tarihi başarının öyküsü…

Futbolculuk yıllarında olduğu gibi teknik direktörlük kariyerinde de başarı basamaklarını hızla tırmanan Okan Buruk, Galatasaray taraftarının kalbine girmeyi başardı.

Okan Buruk ilk sezonunda Galatasaray’ı şampiyon yaptı! En dipten zirveye basamakları adım adım çıktı: İşte tarihi başarının öyküsü…

TEKNİK ADAMLIĞINI KAZANDIKLARIYLA PARLATTI

Futbolculuğu 2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da bırakan Okan Buruk, kısa süre içerisinde teknik adamlık kariyerine başladı. Antrenörlük yolunda ilk adımı atan Buruk, A Milli Futbol Takımı'nda Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak işbaşı yaptı.

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