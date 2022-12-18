Oktay Derelioğlu'ndan SABAH Spor'a gündem yaratacak sözler! "Jorge Jesus'un yerinde olsam..." | 'Makedonya'da Eljif Elmas gibi çok topçu var'

BÜYÜKLER ÜRETMİYOR
- Süper Lig'deki yarışı takip edebiliyor musunuz, nasıl buluyorsunuz?
F.Bahçe ve G.Saray götürecek gibi görünüyor. Şenol Güneş hamlesiyle Beşiktaş nasıl araya girerim düşüncesinde. Yıllar sonra Trabzonspor şampiyon oldu. Bu takımlar için şampiyonluk başarı değil ki, asıl başarı üretime geçmek. Herkes 'Jesus, Jesus' diyor ama bu bütçe ve kadroyu Şampiyonlar Ligi'ne taşıyamadıysa, bana göre başarısız. Kimse kusura bakmasın. 40 tane transfer yaptınız. 4 tane oyuncunun ismini Avrupa listesine veremediniz. Kimse bunu sorgulamıyor. Şampiyonlar Ligi'ne girememişsin, lig, lig, lig… O zaman bravo. Futbolda hızlı üretim yok. Çalışacaksın, bekleyeceksin. Jesus çok tecrübeli kurt bir isim. Aynı ortamı, aynı rakamları İsmail Kartal'a sağladılar mı? Jesus'un aldığı rakamın karşılığı bu olmamalı. Ben bu rakamlara karşıyım.
"BU KADAR OYUNCU ALDIRMAM!"
Jesus'un yerinde olsam bu kadar oyuncu aldırmam. Üst üste 8 maç farklı kadrolarla çıktı. Kadro 22+4, belki sekmelerle 28 olur. Oyuncu sürekli oynamak ister. Eğer problem yaşamıyorlarsa paralarını zamanında alıyorlardır ya da içeride susturuluyorlardır. Kavga ortamına girmiyorlardır. Böyle bir değişken kadro benim teknik direktörlük anlayışıma ters. Bu diğer takımlar için de geçerli. Bu kadar sirkülasyonun olduğu yerde mali sıkıntı kaçınılmaz olur. Arkanızda Ali Koç var ama 6.5 milyar borç ne olacak?