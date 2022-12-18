Oktay Derelioğlu'ndan SABAH Spor'a gündem yaratacak sözler! "Jorge Jesus'un yerinde olsam..." | 'Makedonya'da Eljif Elmas gibi çok topçu var'

Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzon formaları giyen, Türkiye'yi Las Palmas, Lenkeran ve Nürnberg'te temsil eden, A Milli formayla bir maçta 4 gol atan Oktay Derelioğlu şimdilerde Makedonya 2. Lig ekibi FK Gostivar'da teknik direktörlük yapıyor... İlk yarıyı 2017'de F.Bahçe'yi Avrupa'dan eleyen Vardar'ın (36) önünde yenilgisiz lider kapatan 47 yaşındaki hocayla tatil için geldiği İstanbul'da buluştuk. Hem Makedonya macerasını hem de Türk futbolunu konuştuk.

- Makedonya serüveni nasıl başladı?

Yurt dışında yaşayan Türk bir kardeşimiz var Enes Usta. Türkiye'den bir takım almak istiyordu. Birden Gostivar şansı çıktı. Makedonya'nın Müslüman bir ülke olması, Gostivar'da Türklerin fazla oluşu ile ibre buraya döndü. 'Gelir misin' dedi. 2021-22 sezonu için konuşuyorum. 5. haftada aldığımızda takımın 1 puanı vardı. Dezavantajdı. Langur lungur başladık. Şampiyonluktan değerli bir iş yaparak 4. sırada bitirdik. Bu sene itibariyle de ilk yarıyı yenilgisiz lider tamamladık.

- Anlıyoruz ki istikrar önemli...

Tabii ki ama gelinen nokta yeterli mi değil. Futbol her an değişkenlik gösteren bir oyun. Çabuk havaya girince kaybetmeye yaklaşırsın. Yaptık bitti yok, daha ikinci devre var. 15 zorlu maç bizi bekliyor.