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Haberler Galeri Oktay Derelioğlu'ndan SABAH Spor'a gündem yaratacak sözler! "Jorge Jesus'un yerinde olsam..." | 'Makedonya'da Eljif Elmas gibi çok topçu var'
Giriş Tarihi: 18.12.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 10:18

Oktay Derelioğlu'ndan SABAH Spor'a gündem yaratacak sözler! "Jorge Jesus'un yerinde olsam..." | 'Makedonya'da Eljif Elmas gibi çok topçu var'

Makedonya 2. Ligi'nde Gostivar'ı çalıştıran ve ilk yarıyı yenilgisiz lider olarak kapatan Oktay Derelioğlu, Türk futboluyla ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. "Verilen paralar nedeniyle herkes Türkiye'ye gelmek istiyor. Çünkü Almanya, İspanya ya da İngiltere'de bu paraları kazanamaz" diyen efsane golcü, Jorge Jesus, yabancı sorunu, Arda Güler, Rıdvan Yılmaz, Eljif Elmas, A Milli Takım ve Cristiano Ronaldo'ya kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Oktay Derelioğlu’ndan SABAH Spor’a gündem yaratacak sözler! Jorge Jesus’un yerinde olsam... | ’Makedonya’da Eljif Elmas gibi çok topçu var’

Makedonya 2. Ligi'nde Gostivar'ı çalıştıran ve ilk yarıyı yenilgisiz lider olarak kapatan Oktay Derelioğlu, Türk futboluyla ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. "Verilen paralar nedeniyle herkes Türkiye'ye gelmek istiyor. Çünkü Almanya, İspanya ya da İngiltere'de bu paraları kazanamaz" diyen efsane golcü, Jorge Jesus, yabancı sorunu, Arda Güler, Rıdvan Yılmaz, Eljif Elmas, A Milli Takım ve Cristiano Ronaldo'ya kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Oktay Derelioğlu’ndan SABAH Spor’a gündem yaratacak sözler! Jorge Jesus’un yerinde olsam... | ’Makedonya’da Eljif Elmas gibi çok topçu var’

Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzon formaları giyen, Türkiye'yi Las Palmas, Lenkeran ve Nürnberg'te temsil eden, A Milli formayla bir maçta 4 gol atan Oktay Derelioğlu şimdilerde Makedonya 2. Lig ekibi FK Gostivar'da teknik direktörlük yapıyor... İlk yarıyı 2017'de F.Bahçe'yi Avrupa'dan eleyen Vardar'ın (36) önünde yenilgisiz lider kapatan 47 yaşındaki hocayla tatil için geldiği İstanbul'da buluştuk. Hem Makedonya macerasını hem de Türk futbolunu konuştuk.

- Makedonya serüveni nasıl başladı?
Yurt dışında yaşayan Türk bir kardeşimiz var Enes Usta. Türkiye'den bir takım almak istiyordu. Birden Gostivar şansı çıktı. Makedonya'nın Müslüman bir ülke olması, Gostivar'da Türklerin fazla oluşu ile ibre buraya döndü. 'Gelir misin' dedi. 2021-22 sezonu için konuşuyorum. 5. haftada aldığımızda takımın 1 puanı vardı. Dezavantajdı. Langur lungur başladık. Şampiyonluktan değerli bir iş yaparak 4. sırada bitirdik. Bu sene itibariyle de ilk yarıyı yenilgisiz lider tamamladık.

- Anlıyoruz ki istikrar önemli...
Tabii ki ama gelinen nokta yeterli mi değil. Futbol her an değişkenlik gösteren bir oyun. Çabuk havaya girince kaybetmeye yaklaşırsın. Yaptık bitti yok, daha ikinci devre var. 15 zorlu maç bizi bekliyor.

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Oktay Derelioğlu’ndan SABAH Spor’a gündem yaratacak sözler! Jorge Jesus’un yerinde olsam... | ’Makedonya’da Eljif Elmas gibi çok topçu var’

ELJİF ELMAS GİBİ ÇOK TOPÇU VAR

- Makedon futbolu, Türkiye'de Eljif Elmas ve İtalya'yı Dünya Kupası'ndan saf dışı bırakmalarıyla görünür olmaya başladı. Nasıl bir ortam var?
Eljif Elmas gibi çok topçu var. Topraklar çok zengin ama sistem zafiyeti var. Bunun ana faktörü de tesisleşme problemi. Zaten Milli Takım'a bakınca ağırlıklı İsviçre, İngiltere, İtalya'da oynayan oyuncular olduğunu görüyorsunuz. Ülke olarak kendileri bu zenginliğin farkında değil. Bizde profesyonel takımların yüzde 70-80'i şirket değil. Onların tamamı şirket.

- Türk kulüplerine tavsiye ettiğiniz isimler var mı?
Kimse arayıp sormuyor ki tavsiye edeyim.

- Oradan bakınca Süper Lig ve Türkiye nasıl görünüyor?
Verilen paralar nedeniyle çok zengin görünüyor. Bu işi niye yapıyor futbolcu; para için. Herkes Türkiye'ye gelmek istiyor. Almanya, İspanya, İngiltere'de bu paraları kazanamazlar.

Oktay Derelioğlu’ndan SABAH Spor’a gündem yaratacak sözler! Jorge Jesus’un yerinde olsam... | ’Makedonya’da Eljif Elmas gibi çok topçu var’

BÜYÜKLER ÜRETMİYOR

- Süper Lig'deki yarışı takip edebiliyor musunuz, nasıl buluyorsunuz?
F.Bahçe ve G.Saray götürecek gibi görünüyor. Şenol Güneş hamlesiyle Beşiktaş nasıl araya girerim düşüncesinde. Yıllar sonra Trabzonspor şampiyon oldu. Bu takımlar için şampiyonluk başarı değil ki, asıl başarı üretime geçmek. Herkes 'Jesus, Jesus' diyor ama bu bütçe ve kadroyu Şampiyonlar Ligi'ne taşıyamadıysa, bana göre başarısız. Kimse kusura bakmasın. 40 tane transfer yaptınız. 4 tane oyuncunun ismini Avrupa listesine veremediniz. Kimse bunu sorgulamıyor. Şampiyonlar Ligi'ne girememişsin, lig, lig, lig… O zaman bravo. Futbolda hızlı üretim yok. Çalışacaksın, bekleyeceksin. Jesus çok tecrübeli kurt bir isim. Aynı ortamı, aynı rakamları İsmail Kartal'a sağladılar mı? Jesus'un aldığı rakamın karşılığı bu olmamalı. Ben bu rakamlara karşıyım.

"BU KADAR OYUNCU ALDIRMAM!"

Jesus'un yerinde olsam bu kadar oyuncu aldırmam. Üst üste 8 maç farklı kadrolarla çıktı. Kadro 22+4, belki sekmelerle 28 olur. Oyuncu sürekli oynamak ister. Eğer problem yaşamıyorlarsa paralarını zamanında alıyorlardır ya da içeride susturuluyorlardır. Kavga ortamına girmiyorlardır. Böyle bir değişken kadro benim teknik direktörlük anlayışıma ters. Bu diğer takımlar için de geçerli. Bu kadar sirkülasyonun olduğu yerde mali sıkıntı kaçınılmaz olur. Arkanızda Ali Koç var ama 6.5 milyar borç ne olacak?

Oktay Derelioğlu’ndan SABAH Spor’a gündem yaratacak sözler! Jorge Jesus’un yerinde olsam... | ’Makedonya’da Eljif Elmas gibi çok topçu var’

"BORÇSUZ OLAN İSTEDİĞİ KADAR YABANCI ALSIN"

- Sürekli olarak yabancı konusunu tartışıyoruz. Makedonya'da da bu konuşuluyor mu? Sizce ne olmalı?
Adamlar güzel sistem yapmış. Alt ligler yabancıya kapalı. İki tane U21'i ilk 45 dakika oynatmak zorundayım. 90 dakika kulübede bir U21 barındırmak gerek. Birinci Lig'de 5 tane hakkın var. 5'in üstü 8'e kadar alabilirsin ama federasyona para yatırıyorsun. Makedonya serbest yabancıya uygun değil.

- Türkiye sınırsız yabancıya uygun mu?
Türkiye de değil. Yabancı ne zaman serbest kalır biliyor musunuz? Kulüpler ekonomik olarak artıya geçince. Türkiye'nin lokomotif 4 kulübünün toplam borcu 20 milyarın üzerinde. Sen üret kazan, o zaman istediğin kadar yabancı al.

- 3 yerli mecburiyeti, o çocukları saha içinde nasıl etkiler?
Olumlu etkilemez. Geçen biri diyor ki 'Elime kağıt kalem alıyorum kimi oynatayım diye." Arkadaşlar bunlar boş işler. Scoutlara teknik direktöre yakın maaş vermek gerek. Bir oyuncu yakalasa 100-200 milyon kazanabilirsin.

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