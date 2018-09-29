Olcay Şahan idmandan gönderildi! Menajerinden olay açıklamalar

Trabzonspor'un dün gerçekleştirdiği idmanda Olcay Şahan krizi yaşandı. Tecrübeli futbolcunun menajerinden çok konuşulacak açıklamalar geldi. Trabzonspor, Kasımpaşa maçı için son antrenmanını dün gerçekleştirdi. Çalışmada isteksiz ve mutsuz gözüken Olcay Şahan, teknik direktör Ünal Karaman'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Karaman'ın onayıyla antrenmanı yarıda bırakarak sahadan çıkan Olcay'ın, maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. KAPLAN DÖVMESİ YAPTIRDI Konu ile ilgili 61saat'e konuşan Olcay Şahan'ın menajeri Osman Şahan şunları söyledi: 'Olcay Türkiye'de hiçbir takımı yarıda bırakmayan bir çocuk.' 'Trabzonspor'u öylesine sevmiş benimsemiş ki koluna Trabzonspor'u temsil eden kaplan dövmesi yaptırdı.' 'Futbolu Trabzon'da bırakmak istiyor. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor.'