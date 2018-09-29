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idmandan gönderildi! Menajerinden olay açıklamalar

'un dün gerçekleştirdiği idmanda krizi yaşandı. Tecrübeli futbolcunun menajerinden çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 29.09.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 12:21
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idmandan gönderildi! Menajerinden olay açıklamalar
Olcay Şahan idmandan gönderildi! Menajerinden olay açıklamalar

, Kasımpaşa maçı için son antrenmanını dün gerçekleştirdi.

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idmandan gönderildi! Menajerinden olay açıklamalar
Olcay Şahan idmandan gönderildi! Menajerinden olay açıklamalar

Çalışmada isteksiz ve mutsuz gözüken Olcay Şahan, teknik direktör Ünal Karaman'la bir görüşme gerçekleştirdi.

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idmandan gönderildi! Menajerinden olay açıklamalar
Olcay Şahan idmandan gönderildi! Menajerinden olay açıklamalar

Ardından Karaman'ın onayıyla antrenmanı yarıda bırakarak sahadan çıkan Olcay'ın, maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

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idmandan gönderildi! Menajerinden olay açıklamalar
Olcay Şahan idmandan gönderildi! Menajerinden olay açıklamalar

KAPLAN DÖVMESİ YAPTIRDI

Konu ile ilgili 61saat'e konuşan Olcay Şahan'ın menajeri Osman Şahan şunları söyledi:

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idmandan gönderildi! Menajerinden olay açıklamalar
Olcay Şahan idmandan gönderildi! Menajerinden olay açıklamalar

"Olcay Türkiye'de hiçbir takımı yarıda bırakmayan bir çocuk."

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idmandan gönderildi! Menajerinden olay açıklamalar
Olcay Şahan idmandan gönderildi! Menajerinden olay açıklamalar

"'u öylesine sevmiş benimsemiş ki koluna Trabzonspor'u temsil eden kaplan dövmesi yaptırdı."

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idmandan gönderildi! Menajerinden olay açıklamalar
Olcay Şahan idmandan gönderildi! Menajerinden olay açıklamalar

"Futbolu Trabzon'da bırakmak istiyor. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor."

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