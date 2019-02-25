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: Her şey hayal olacaktı ki...

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 25.02.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 10:39
Ömer Üründül: Her şey hayal olacaktı ki...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında , sahasında 'u 1-0 yendi.

Ömer Üründül: Her şey hayal olacaktı ki...

SABAH Gazetesi Yazarı , 'ın uzatma dakikalarında gelen golle 3 puan kazandığı maçı analiz etti. İşte Ömer Üründül'ün yazısı...

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Ömer Üründül: Her şey hayal olacaktı ki...

, maça beklendiği gibi yüksek tempo ile oyunu karşı alana yıkarak başladı. İlk 15 dakika Akhisar'ın geride yerleşme hatalarından çok tehlikeli ataklar gelişti. İki önemli fırsat kaçtı.

Ömer Üründül: Her şey hayal olacaktı ki...

İlerleyen bölümlerde 'ın baskısı kırıldı. Akhisar'ın savunma kurgusu toparlandı. Fırsat buldukça da ileriye çıkışlar yapmaya başladılar.

Ömer Üründül: Her şey hayal olacaktı ki...

Fatih Terim, risk alarak Belhanda ve Emre Akbaba'yı orta sahada birlikte görevlendirmişti.

Ömer Üründül: Her şey hayal olacaktı ki...

Bu bölgede pres rahatsızlığı, rakibe kazandığı toplarla öne çıkış şansı verince oyun sahanın bütününe genişledi. Bu durumda da , sürekli yerleşmiş savunmaya hücum etmek zorunda kaldı.

Ömer Üründül: Her şey hayal olacaktı ki...

Bu yarıda maçın en net pozisyonuna Mitroglou girdi. Ama acemice kaçırdı.

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