Ömer Üründül: Her şey hayal olacaktı ki...

SABAH Gazetesi Yazarı Ömer Üründül bugünkü yazısında, Galatasaray - Akhisarspor maçını değerlendirdi. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Akhisarspor'u 1-0 yendi. SABAH Gazetesi Yazarı Ömer Üründül, Galatasaray'ın uzatma dakikalarında gelen golle 3 puan kazandığı maçı analiz etti. İşte Ömer Üründül'ün yazısı... Galatasaray, maça beklendiği gibi yüksek tempo ile oyunu karşı alana yıkarak başladı. İlk 15 dakika Akhisar'ın geride yerleşme hatalarından çok tehlikeli ataklar gelişti. İki önemli fırsat kaçtı. İlerleyen bölümlerde Galatasaray'ın baskısı kırıldı. Akhisar'ın savunma kurgusu toparlandı. Fırsat buldukça da ileriye çıkışlar yapmaya başladılar. Fatih Terim, risk alarak Belhanda ve Emre Akbaba'yı orta sahada birlikte görevlendirmişti. Bu bölgede pres rahatsızlığı, rakibe kazandığı toplarla öne çıkış şansı verince oyun sahanın bütününe genişledi. Bu durumda da Galatasaray, sürekli yerleşmiş savunmaya hücum etmek zorunda kaldı. Bu yarıda maçın en net pozisyonuna Mitroglou girdi. Ama acemice kaçırdı.