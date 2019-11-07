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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 07.11.2019 08:52 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 09:02
Ömer Üründül Real Madrid - Galatasaray maçını değerlendirdi

, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında İspanya ekibi 'e deplasmanda 6-0 mağlup oldu ve son 16 turu şansını yitirdi.

Ömer Üründül Real Madrid - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı - maçını analiz etti. İşte Ömer Üründül'ün yazısı...

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Ömer Üründül Real Madrid - Galatasaray maçını değerlendirdi

bu sezon istenilen form düzeyinde değil ama her zamanki gibi çok önemli oyunculara sahip, çok özel bir takım.

Ömer Üründül Real Madrid - Galatasaray maçını değerlendirdi

Geçtiğimiz yılı saymazsak üç sene üst üste Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandılar. Üstelik de büyük Bernabeu Stadı da onlar için ayrı bir güç.

Ömer Üründül Real Madrid - Galatasaray maçını değerlendirdi

'ın bu seneki performansına baktığımızda beklentilerin çok altında olduğu bir gerçek.

Ömer Üründül Real Madrid - Galatasaray maçını değerlendirdi

Böyle bir kıyaslamaya gittiğimizde dün gece için bir sürpriz beklemek sadece hayalperestlik olurdu. Fatih Terim dahi bu işe inanmıyordu ama gerçek de buydu.

Ömer Üründül Real Madrid - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bana göre maçın daha 2. dakikası kötü şeylerin olacağının ilk habercisiydi. bu dakikada pas yaparak takım halinde 3. bölgeye geldi.

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