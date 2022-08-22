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Haberler Galeri Orlando City'nin sürpriz golcüsü! Türk asıllı forvet Ercan Kara golleriyle MLS'i sallıyor...
Giriş Tarihi: 22.08.2022 21:47 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 21:49

Orlando City'nin sürpriz golcüsü! Türk asıllı forvet Ercan Kara golleriyle MLS'i sallıyor...

MLS ekiplerinden Orlando City forması giyen Türk asıllı Avusturyalı milli futbolcu Ercan Kara, ABD'de attığı gollerle adından söz ettiriyor. 24 yaşındaki forvet golleriyle, takımının Play-off hattında yer almasında büyük rol oynuyor.

Orlando City’nin sürpriz golcüsü! Türk asıllı forvet Ercan Kara golleriyle MLS’i sallıyor...

Avusturya Milli Takımı'nın Türk asıllı golcüsü Ercan Kara, MLS'te attığı gollerle Orlando City'nin en büyük kozu olmayı sürdürüyor.

Orlando City’nin sürpriz golcüsü! Türk asıllı forvet Ercan Kara golleriyle MLS’i sallıyor...

MLS takımlarından Orlando City'nin formasını giyen Türk asıllı Avusturyalı forvet Ercan Kara, Charlotte deplasmanında bu sezonki 7. golüne imza attı.

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Orlando City’nin sürpriz golcüsü! Türk asıllı forvet Ercan Kara golleriyle MLS’i sallıyor...

Takımının 2-1 kazandığı mücadelede 62. dakikada gol perdesini açan 24 yaşındaki oyuncu toplamda 21 maç sonunda 7 gole ulaştı.

Orlando City’nin sürpriz golcüsü! Türk asıllı forvet Ercan Kara golleriyle MLS’i sallıyor...

Ercan Kara, ABD ekibine Ocak 2022'de 800 bin euro karşılığında Avusturya ekibi Rapid Wien'den transfer olmuştu.

Orlando City’nin sürpriz golcüsü! Türk asıllı forvet Ercan Kara golleriyle MLS’i sallıyor...

Avusturya Milli Takımı'nın da formasını giyen Türk asıllı futbolcu, Rapid Wien formasıyla geçtiğimiz sezon 32 karşılaşmada 13 gole imzasını atmıştı.

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