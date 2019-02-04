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90+4'te yıkıldı

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında 'ın takımı Stuttgart, Freiburg ile karşı karşıya geldi.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 09:56
Ozan Kabak 90+4'te yıkıldı

Bundesliga'nın 20. hafta maçında Ozan Kabak'ın forma giydiği Stuttgart, Freiburg'u konuk etti.

Ozan Kabak 90+4'te yıkıldı

Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçın 4. dakikasında Janik Haberer'in attığı golle Freiburg 1-0 öne geçti.

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Ozan Kabak 90+4'te yıkıldı

Stuttgart bir dönem Galatasaray'da da forma giyen sol bek Emiliano Insua'nın golüyle 75. dakikada 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Ozan Kabak 90+4'te yıkıldı

83. dakikada Daniel Didavi'nin golü ev sahibi takıma 2-1'lik üstünlüğü getirdi.

Ozan Kabak 90+4'te yıkıldı

89. dakikada Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez kırmızı kart görerek Stuttgart'ı 10 kişi bıraktı.

Ozan Kabak 90+4'te yıkıldı

90+4'te Florian Niederlechner attığı golle Freiburg 2-2'lik eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.

Ozan Kabak 90+4'te yıkıldı

Galatasaray'dan devre arasında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika oynadı.

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