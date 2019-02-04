Ozan Kabak 90+4'te yıkıldı

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart, Freiburg ile karşı karşıya geldi. Bundesliga'nın 20. hafta maçında Ozan Kabak'ın forma giydiği Stuttgart, Freiburg'u konuk etti. Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçın 4. dakikasında Janik Haberer'in attığı golle Freiburg 1-0 öne geçti. Stuttgart bir dönem Galatasaray'da da forma giyen sol bek Emiliano Insua'nın golüyle 75. dakikada 1-1'lik eşitliği yakaladı. 83. dakikada Daniel Didavi'nin golü ev sahibi takıma 2-1'lik üstünlüğü getirdi. 89. dakikada Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez kırmızı kart görerek Stuttgart'ı 10 kişi bıraktı. 90+4'te Florian Niederlechner attığı golle Freiburg 2-2'lik eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi. Galatasaray'dan devre arasında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika oynadı.