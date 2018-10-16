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'a dev talip!

Galatasaray'da performansı ile göz dolduran ve gelecek vadeden 18 yaşındaki 'a dev bir talip var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.10.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 10:02
Ozan Kabak'a dev talip!

Galatasaray genç stoperi ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Ozan Kabak'a dev talip!

Galatasaray Teknik Direktörü , Milano'dan kapı komşusu Asbaşkanı 'yi İstanbul'da ağırladı.

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Ozan Kabak'a dev talip!

İkili önceki akşam ailelerin de katıldığı bir yemek yedi. Bu yemeğin yankıları ise İtalya'da farklı oldu.

Ozan Kabak'a dev talip!

Zanetti'nin İstanbul'da Terim'le yediği keyifli yemekte transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Ozan Kabak'a dev talip!

'in Asbaşkanının, Terim'den son keşfi 'ı istediği dedikodusu yayıldı.

Ozan Kabak'a dev talip!

Terim'in 'mücevher' olarak tanımladığı Ozan için Zanetti'ye, "Cannavaro kadar büyük bir stoper olabilir" dediği bile dillendirildi.

Ozan Kabak'a dev talip!

, Maicon, Serdar Aziz ve Ahmet Çalık gibi üç deneyimli ismi geride bırakıp Galatasaray savunmasında kendisine yer açmayı başardı.

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