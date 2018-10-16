Ozan Kabak'a dev talip!

Galatasaray'da performansı ile göz dolduran ve gelecek vadeden 18 yaşındaki Ozan Kabak'a dev bir talip var. İşte detaylar... Galatasaray genç stoperi Ozan Kabak ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Milano'dan kapı komşusu Inter Asbaşkanı 'yi İstanbul'da ağırladı. İkili önceki akşam ailelerin de katıldığı bir yemek yedi. Bu yemeğin yankıları ise İtalya'da farklı oldu. Zanetti'nin İstanbul'da Terim'le yediği keyifli yemekte transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi. Inter'in Asbaşkanının, Terim'den son keşfi Ozan Kabak'ı istediği dedikodusu yayıldı. Terim'in 'mücevher' olarak tanımladığı Ozan için Zanetti'ye, 'Cannavaro kadar büyük bir stoper olabilir' dediği bile dillendirildi. Ozan Kabak, Maicon, Serdar Aziz ve Ahmet Çalık gibi üç deneyimli ismi geride bırakıp Galatasaray savunmasında kendisine yer açmayı başardı.