Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Panathinaikos AEK karşısında şoka uğradı! Samet Akaydin, Yunan manşetlerinde: "Terim'in baş ağrısı"
Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 11:39

Panathinaikos AEK karşısında şoka uğradı! Samet Akaydin, Yunan manşetlerinde: "Terim'in baş ağrısı"

Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk turunda heyecan devam ediyor. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada lider AEK, evinde Fatih Terim'in takımı Panathinaikos takımını konukl etti. Maça çok etkili başlayan AEK ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 1 gol daha bulan Yunan ekibi maçın 3-0 kazandı. Maça damga vuran pozisyon ise PANA oyuncusu Samet Akaydin'in gole neden olan hatası ve Fatih Terim'in verdiği tepki. Maçın ardından Yunan basını bu olayı manşetlerine taşıdı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Panathinaikos AEK karşısında şoka uğradı! Samet Akaydin, Yunan manşetlerinde: Terim’in baş ağrısı

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda lider AEK'ya 3-0 yenildi.

Panathinaikos AEK karşısında şoka uğradı! Samet Akaydin, Yunan manşetlerinde: Terim’in baş ağrısı

Play-off 7. hafta maçında şampiyonluk yolunda ikinci sırada yer alan Panathinaikos, lider AEK'ya konuk oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Panathinaikos AEK karşısında şoka uğradı! Samet Akaydin, Yunan manşetlerinde: Terim’in baş ağrısı

AEK 3-0 GALİP GELDİ VE LİDERLİK İÇİN BÜYÜK AVANTAJ ELDE ETTİ

AEK, 7. dakikada Niclas Eliasson ve 38. dakikada Ezequiel Martinez'in golleriyle 2-0 öne geçti. Eliasson, 69. dakikada farkı üçe çıkardı ve maç da 3-0 sona erdi.

Panathinaikos AEK karşısında şoka uğradı! Samet Akaydin, Yunan manşetlerinde: Terim’in baş ağrısı

Günün diğer maçlarında PAOK deplasmanda Lamia ile 1-1 berabere kalırken, Aris-Olympiakos karşılaşması da aynı skorla tamamlandı.

Panathinaikos AEK karşısında şoka uğradı! Samet Akaydin, Yunan manşetlerinde: Terim’in baş ağrısı

SAMET AKAYDİN'İN HATASI PAHALIYA MAL OLDU

Panathinaikos'ta milli futbolcu Samet Akaydın, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

SON DAKİKA