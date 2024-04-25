Panathinaikos AEK karşısında şoka uğradı! Samet Akaydin, Yunan manşetlerinde: "Terim'in baş ağrısı"

AEK 3-0 GALİP GELDİ VE LİDERLİK İÇİN BÜYÜK AVANTAJ ELDE ETTİ

AEK, 7. dakikada Niclas Eliasson ve 38. dakikada Ezequiel Martinez'in golleriyle 2-0 öne geçti. Eliasson, 69. dakikada farkı üçe çıkardı ve maç da 3-0 sona erdi.