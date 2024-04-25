Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
11:39
Panathinaikos AEK karşısında şoka uğradı! Samet Akaydin, Yunan manşetlerinde: "Terim'in baş ağrısı"
Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk turunda heyecan devam ediyor. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada lider AEK, evinde Fatih Terim'in takımı Panathinaikos takımını konukl etti. Maça çok etkili başlayan AEK ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 1 gol daha bulan Yunan ekibi maçın 3-0 kazandı. Maça damga vuran pozisyon ise PANA oyuncusu Samet Akaydin'in gole neden olan hatası ve Fatih Terim'in verdiği tepki. Maçın ardından Yunan basını bu olayı manşetlerine taşıdı...