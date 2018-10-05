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" saha içinde bize hakaret edince..."

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci hafta mücadelesinde , deplasmanda İsveç'in takımına 2-0 mağlup oldu. Siyah beyazlı temsilcimizin yenilgisi İsveç basınına bakın nasıl yansıdı...

Giriş Tarihi: 05.10.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 09:29
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" saha içinde bize hakaret edince..."
Pepe saha içinde bize hakaret edince...

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun ikinci hafta maçında İsveç ekibi Malmö'nün Beşiktaş'ı 2-0 yenmesi ülke basınında geniş yer buldu.

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" saha içinde bize hakaret edince..."
Pepe saha içinde bize hakaret edince...

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Aftonbladet, "Malmö kazandı" başlığıyla duyurduğu haberde, İsveç ekibinin taraftarlarının kalecisi Loris Karius'u geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool formasıyla yediği iki hatalı golü hatırlatarak baskı altına aldığını ve bunun sonucunda da Alman file bekçisinin ilk golü hatalı yediğini belirtti.

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" saha içinde bize hakaret edince..."
Pepe saha içinde bize hakaret edince...

Haberde, maçtan sonra basın mensuplarının bu durumu anımsatmasına ilişkin, Karius'un "Bunları düşünmedim, umrumda değil." diyerek kısa bir cevap verdiği kaydedildi.

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" saha içinde bize hakaret edince..."
Pepe saha içinde bize hakaret edince...

"Malmö'ye para kazandıran güzel galibiyet" başlığını atan Expressen gazetesi ise İsveç ekibinin, yıldızlar topluluğu 'ı yenmenin sevincini yaşadığını aktardı.

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" saha içinde bize hakaret edince..."
Pepe saha içinde bize hakaret edince...

galibiyetiyle 'nün hem 3 puan hem de 5,6 milyon kron bonus kazandığı vurgulanan haberde, Malmö futbolcusu Arnor Traustason'un "Pepe ne zaman saha içinde bize hakaretli konuşmaya başladı, ardından iki gol geldi." ifadesine yer verildi.

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" saha içinde bize hakaret edince..."
Pepe saha içinde bize hakaret edince...

İsveç devlet televizyonu SVT de "Malmö'den çok konuşulacak galibiyet" başlığı altında, "Malmö, Türkiye'nin büyük kulübü Beşiktaş'ı yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin en çok konuşulacak galibiyetine imza attı." değerlendirilmesinde bulundu.

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