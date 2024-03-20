PFDK kararları ne zaman açıklanacak? Fenerbahçe Trabzonspor sevk kararları için geri sayım!

FENERBAHÇE TRABZONSPOR PFDK KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından açıklanacak Fenerbahçe Trabzonspor sevk kararları henüz belli olmadı. Derbide yaşananlara dair adli soruşturma başlatılması ve detaylı incelenmesi sebebiyle PFDK kararlarının açıklanacağı tarih henüz belirlenmedi.