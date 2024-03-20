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Haberler Galeri PFDK kararları ne zaman açıklanacak? Fenerbahçe Trabzonspor sevk kararları için geri sayım!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 13:14 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 13:14

PFDK kararları ne zaman açıklanacak? Fenerbahçe Trabzonspor sevk kararları için geri sayım!

Süper Lig 30. Haftada oynanan Trabzonspor Fenerbahçe derbi maçı yaşanan olayların ardından gündemden düşmüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları ardından TFF PFDK sevk kararları bekleniyor. Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyeti ardından sahaya inen taraftarlarla başlayan olay için adli soruşturma başlatıldı. Pek; PFDK kararları ne zaman açıklanacak?

PFDK kararları ne zaman açıklanacak? Fenerbahçe Trabzonspor sevk kararları için geri sayım!

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından açıklanacak Fenerbahçe Trabzonspor sevk kararları taraftarların gündeminde. Kulüplere yönelik çıkacak kararda nasıl cezaların uygulanacağı merak konusu. PFDK kararları sonrası Fenerbahçe'nin izleyeceği yol da beklenenler arasında. Peki; PFDK sevk kararları ne zaman açıklanacak?

PFDK kararları ne zaman açıklanacak? Fenerbahçe Trabzonspor sevk kararları için geri sayım!

FENERBAHÇE TRABZONSPOR PFDK KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından açıklanacak Fenerbahçe Trabzonspor sevk kararları henüz belli olmadı. Derbide yaşananlara dair adli soruşturma başlatılması ve detaylı incelenmesi sebebiyle PFDK kararlarının açıklanacağı tarih henüz belirlenmedi.

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PFDK kararları ne zaman açıklanacak? Fenerbahçe Trabzonspor sevk kararları için geri sayım!

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından Fenerbahçelilerin saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada Trabzonsporlu taraftarlar sahaya indi ve Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

PFDK kararları ne zaman açıklanacak? Fenerbahçe Trabzonspor sevk kararları için geri sayım!

Maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde atan C.K. isimli kişi, müsabaka esnasında tespit edilmesinin ardından yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

PFDK kararları ne zaman açıklanacak? Fenerbahçe Trabzonspor sevk kararları için geri sayım!

Müsabaka sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı kişinin kaldığı otel tespit edildi. Otelde yapılan araştırmada kişinin otelden ayrıldığı anlaşıldı. Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatıldı.

Olayda yabancı cisim atanların yanı sıra korner bayrağı direği ile saldıran bir şahıs da görüldü.

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