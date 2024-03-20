Giriş Tarihi: 20.03.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
13:14
PFDK kararları ne zaman açıklanacak? Fenerbahçe Trabzonspor sevk kararları için geri sayım!
Süper Lig 30. Haftada oynanan Trabzonspor Fenerbahçe derbi maçı yaşanan olayların ardından gündemden düşmüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları ardından TFF PFDK sevk kararları bekleniyor. Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyeti ardından sahaya inen taraftarlarla başlayan olay için adli soruşturma başlatıldı. Pek; PFDK kararları ne zaman açıklanacak?