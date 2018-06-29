Philip Cocu'yu şoke eden görüntüler! Böyle futbolcular istemiyorum

Fenerbahçe'de Teknik Direktör, Fenerbahçe'nin geçen sezon oynadığı 10 maçı analiz etti ve şaşırtan görüntülerle karşı karşıya kaldı... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu imza töreninde yeni takımının maçlarını izlediğini söylemişti. Hollandalı çalıştırıcının 2 Vardar, 2 Başakşehir, 2 Beşiktaş, 2 Galatasaray ve İstanbul'daki Trabzonspor maçı ile kupa finalindeki Akhisarspor karşılaşmalarını analiz ettiği ve bu maçlar üzerinden hazırladığı raporunu Sportif Direktör Comolli ile paylaştığı öğrenildi. İşte yaptığı tespitler: VARDAR: Fenerbahçe bu kadar zayıf bir forvetle (Ahmethan) sahaya çıkamaz. 7 (Alper) ve 8 (Ozan) numaraların aynı anda sahada olması inanılmaz. 5 (Topal) numara kesinlikle stoper oynamamalı. İki kanat (Valbuena ve Dirar) oyuncusu çok verimsiz. TRABZONSPOR (2-2): 7 (Alper) numaradan oyunun aklı olmasının beklenmesi hata olmuş. Arkada 6 defans oyuncusu olmasına rağmen 2 gol yenmesi kabul edilemez. BAŞAKŞEHİR: 14 (Neto) numara gibi bir oyuncuyu istemiyorum. Maçı berabere bitirmek için (Dirar-Şener) yapılan değişiklik yenilgiyi hazırlamış. 89 (Josef) numara oyunun içinde olan bir futbolcu değil... Benim için ideal takım ikinci maçta sahadaki takım. BEŞİKTAŞ: 11 (Mehmet Ekici) numara iyi bir oyuncu. Ama eksiği çok. Onu tanımak istiyorum. Bu kadar gergin maçlar oynayamayız. Bunu asla kabul edemem.