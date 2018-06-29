Philip Cocu'yu şoke eden görüntüler! Böyle futbolcular istemiyorum

BAŞAKŞEHİR: 14 (Neto) numara gibi bir oyuncuyu istemiyorum. Maçı berabere bitirmek için (Dirar-Şener) yapılan değişiklik yenilgiyi hazırlamış. 89 (Josef) numara oyunun içinde olan bir futbolcu değil... Benim için ideal takım ikinci maçta sahadaki takım.