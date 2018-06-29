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'yu şoke eden görüntüler! "Böyle futbolcular istemiyorum"

'de Teknik Direktör, Fenerbahçe'nin geçen sezon oynadığı 10 maçı analiz etti ve şaşırtan görüntülerle karşı karşıya kaldı...

Giriş Tarihi: 29.06.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 29.06.2018 09:55
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'yu şoke eden görüntüler! "Böyle futbolcular istemiyorum"
Philip Cocu'yu şoke eden görüntüler! Böyle futbolcular istemiyorum

'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu imza töreninde yeni takımının maçlarını izlediğini söylemişti.

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'yu şoke eden görüntüler! "Böyle futbolcular istemiyorum"
Philip Cocu'yu şoke eden görüntüler! Böyle futbolcular istemiyorum

Hollandalı çalıştırıcının 2 Vardar, 2 Başakşehir, 2 Beşiktaş, 2 Galatasaray ve İstanbul'daki Trabzonspor maçı ile kupa finalindeki Akhisarspor karşılaşmalarını analiz ettiği ve bu maçlar üzerinden hazırladığı raporunu Sportif Direktör Comolli ile paylaştığı öğrenildi.

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'yu şoke eden görüntüler! "Böyle futbolcular istemiyorum"
Philip Cocu'yu şoke eden görüntüler! Böyle futbolcular istemiyorum

İşte yaptığı tespitler:

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'yu şoke eden görüntüler! "Böyle futbolcular istemiyorum"
Philip Cocu'yu şoke eden görüntüler! Böyle futbolcular istemiyorum

VARDAR: bu kadar zayıf bir forvetle (Ahmethan) sahaya çıkamaz. 7 (Alper) ve 8 (Ozan) numaraların aynı anda sahada olması inanılmaz. 5 (Topal) numara kesinlikle stoper oynamamalı. İki kanat (Valbuena ve Dirar) oyuncusu çok verimsiz.

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'yu şoke eden görüntüler! "Böyle futbolcular istemiyorum"
Philip Cocu'yu şoke eden görüntüler! Böyle futbolcular istemiyorum

TRABZONSPOR (2-2): 7 (Alper) numaradan oyunun aklı olmasının beklenmesi hata olmuş. Arkada 6 defans oyuncusu olmasına rağmen 2 gol yenmesi kabul edilemez.

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'yu şoke eden görüntüler! "Böyle futbolcular istemiyorum"
Philip Cocu'yu şoke eden görüntüler! Böyle futbolcular istemiyorum

BAŞAKŞEHİR: 14 (Neto) numara gibi bir oyuncuyu istemiyorum. Maçı berabere bitirmek için (Dirar-Şener) yapılan değişiklik yenilgiyi hazırlamış. 89 (Josef) numara oyunun içinde olan bir futbolcu değil... Benim için ideal takım ikinci maçta sahadaki takım.

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'yu şoke eden görüntüler! "Böyle futbolcular istemiyorum"
Philip Cocu'yu şoke eden görüntüler! Böyle futbolcular istemiyorum

BEŞİKTAŞ: 11 () numara iyi bir oyuncu. Ama eksiği çok. Onu tanımak istiyorum. Bu kadar gergin maçlar oynayamayız. Bunu asla kabul edemem.

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