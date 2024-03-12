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Haberler Galeri Premier Lig’in en iyi 30 teknik direktörünü açıkladılar! Eski Galatasaraylı ilk 10’da yer aldı: İşte o dev liste…
Giriş Tarihi: 12.03.2024 18:06 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 18:10

Premier Lig’in en iyi 30 teknik direktörünü açıkladılar! Eski Galatasaraylı ilk 10’da yer aldı: İşte o dev liste…

Son dakika haberleri… Dünyanın en çok izlenen liglerinde başı çeken Premier Lig, futbolseverler için olağanüstü bir seyir zevki vadediyor. Son yıllarda Pep Guardiola ve Jurgen Klopp'un inanılmaz çekişmesine sahne olan futbolun beşiği, uzun yıllar boyunca dikkat çeken eşleşmelere ev sahipliği yaptı. Birçok ünlü teknik direktörün damgasını vurduğu Premier Lig'in en iyi 30 teknik direktörü de belli oldu. FourFourTwo dergisinin derlediği listede eski Galatasaraylı da yer aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Premier Lig’in en iyi 30 teknik direktörünü açıkladılar! Eski Galatasaraylı ilk 10’da yer aldı: İşte o dev liste…

İŞTE PREMIER LİG'İN EN İYİ 30 HOCASI

Premier Lig’in en iyi 30 teknik direktörünü açıkladılar! Eski Galatasaraylı ilk 10’da yer aldı: İşte o dev liste…

30. Ronald Koeman

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Premier Lig’in en iyi 30 teknik direktörünü açıkladılar! Eski Galatasaraylı ilk 10’da yer aldı: İşte o dev liste…

29. Thomas Frank

Premier Lig’in en iyi 30 teknik direktörünü açıkladılar! Eski Galatasaraylı ilk 10’da yer aldı: İşte o dev liste…

28. Roy Evans

Premier Lig’in en iyi 30 teknik direktörünü açıkladılar! Eski Galatasaraylı ilk 10’da yer aldı: İşte o dev liste…

27. Roberto De Zerbi

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