Premier Lig'in yıldızından skandal hareket! Corona virüsü...

Corona virüsü salgını sebebiyle tüm dünyada sıkı izolasyon kuralları uygulanıyor. İnsanlar sosyal mesafeye dikkat ediyor ancak zaman zaman bu kurallara uymayanlar da oluyor. Daha önce Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo başta olmak üzere Luka Jovic, Serge Aurier, Moussa Sissoko ve Aleksandar Prijovic gibi bazı futbolcuların yetkililerin uyarılarını hiçe sayarak karantina kurallarını deldiği haberlere konu olmuştu. Bir skandal hareket de Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen yıldız oyuncudan geldi. Kulüp, yaşanan olayları doğrulayan bir açıklam yaptı. İşte detaylar...