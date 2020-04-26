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'in yıldızından skandal hareket! Corona virüsü...

Corona virüsü salgını sebebiyle tüm dünyada sıkı izolasyon kuralları uygulanıyor. İnsanlar sosyal mesafeye dikkat ediyor ancak zaman zaman bu kurallara uymayanlar da oluyor. Daha önce Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo başta olmak üzere Luka Jovic, Serge Aurier, Moussa Sissoko ve Aleksandar Prijovic gibi bazı futbolcuların yetkililerin uyarılarını hiçe sayarak karantina kurallarını deldiği haberlere konu olmuştu. Bir skandal hareket de Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen yıldız oyuncudan geldi. Kulüp, yaşanan olayları doğrulayan bir açıklam yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 17:57
Premier Lig'in yıldızından skandal hareket! Corona virüsü...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, dünya üzerindeki birçok lig de salgın dolayısıyla askıya alındı.

Premier Lig'in yıldızından skandal hareket! Corona virüsü...

Corona virüsünün dünyada en çok etkili olduğu ülkelerden birisi de . Ülkede 150 bini aşkın kişi enfekte olmuş durumda, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 binin üzerinde.

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Premier Lig'in yıldızından skandal hareket! Corona virüsü...

Ancak bu acı tablo bile ünlü futbolcuların karantinayı ihlal etmesine engel olmuyor.

Premier Lig'in yıldızından skandal hareket! Corona virüsü...

Öyle ki İngiliz basını artık her geçen gün yeni futbolcunun karantina ihlalini haber yapıyor. Hatta, "Covidiots" (Coronaptallar) başlığıyla ilk 11 bile yaptı.

Premier Lig'in yıldızından skandal hareket! Corona virüsü...

İngilizlerin yaptığı bu 11'e girecek yeni bir isim daha ortaya çıktı. Everton forveti de corona virüsü karantinasını deldi.

Premier Lig'in yıldızından skandal hareket! Corona virüsü...

ÇILGIN BİR PARTİ VERDİ

Sezon başında İtalyan devi 'tan 27.5 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olan, son günlerde ise adı Inter ve Roma ile anılan Kean'in evinde çılgın bir parti verdiği ortaya çıktı.

Premier Lig'in yıldızından skandal hareket! Corona virüsü...

Haftalık 50 bin pound kazanan 20 yaşındaki genç yeteneğin özel görüntüleri bir sosyal medya grubunda paylaşıldı.

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