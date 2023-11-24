PSG Monaco maçı canlı izle: Ligue 1 Paris Saint Germain PSG Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

PSG Monaco maçı canlı izle araştırılıyor. Bugün Paris'te Paris Saint-Germain ile Monaco arasında Lig 1 13'üncü hafta maçı oynanacak. PSG yeni hocası Lusi Henrique ile yeni bir kimliğe bürünen PSG, Parc des Princes'te karşı karşıya gelecek. Bu noktada maçı takip etmek isteyenler, "PSG Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?" sorusu yanıt aramakta. Paris Saint-Germain'de Warren Zaire-Emery, Rico, Kimpembe, Nuno Mendes, Marquinhos ve Keylor Navas sakatken, Monaco'da Boadu, Ben Seghir, Henrique ve Embolo kadroda bulunmayacak. İşte, PSG Monaco maçı canlı izle ekranı