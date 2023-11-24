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Haberler Galeri PSG Monaco maçı canlı izle: Ligue 1 Paris Saint Germain PSG Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 24.11.2023 20:58 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 20:59

PSG Monaco maçı canlı izle: Ligue 1 Paris Saint Germain PSG Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

PSG Monaco maçı canlı izle araştırılıyor. Bugün Paris'te Paris Saint-Germain ile Monaco arasında Lig 1 13'üncü hafta maçı oynanacak. PSG yeni hocası Lusi Henrique ile yeni bir kimliğe bürünen PSG, Parc des Princes'te karşı karşıya gelecek. Bu noktada maçı takip etmek isteyenler, "PSG Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?" sorusu yanıt aramakta. Paris Saint-Germain'de Warren Zaire-Emery, Rico, Kimpembe, Nuno Mendes, Marquinhos ve Keylor Navas sakatken, Monaco'da Boadu, Ben Seghir, Henrique ve Embolo kadroda bulunmayacak. İşte, PSG Monaco maçı canlı izle ekranı

PSG Monaco maçı canlı izle: Ligue 1 Paris Saint Germain PSG Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

PSG Monaco maçı canlı izle ekranı gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Ligin zirvesinde yer alan iki takım, şampiyonluğun favorileri arasında yer alıyor. Maçı anlık takip etmek isteyenler, "PSG Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?" sorusuna yanıt aramakta. İşte, PSG Monaco maçı canlı izle ekranı

PSG Monaco maçı canlı izle: Ligue 1 Paris Saint Germain PSG Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

PSG MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligue 1 13'üncü hafta PSG Monaco maçı saat 23.00'de oynanacak. Parc des Princes'ta oynanacak maçı Benoît Bastien yönetecek.

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PSG Monaco maçı canlı izle: Ligue 1 Paris Saint Germain PSG Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

PSG MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TOD Tv ve Beinsports ekranlarında yayımlanacak.

PSG Monaco maçı canlı izle: Ligue 1 Paris Saint Germain PSG Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

PSG MONACO MAÇI CANLI İZLE

https://www.todtv.com.tr/

PSG Monaco maçı canlı izle: Ligue 1 Paris Saint Germain PSG Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
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