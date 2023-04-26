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Haberler Galeri PSG’de Lionel Messi derken Neymar gidiyor! Avrupa futbolu bu transferi konuşacak: Yeni takımını duyurdular…
Giriş Tarihi: 26.04.2023 00:39 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 00:45

PSG’de Lionel Messi derken Neymar gidiyor! Avrupa futbolu bu transferi konuşacak: Yeni takımını duyurdular…

Futbol tarihine damga vurmuş isimlerin başında gelen Brezilyalı yıldız Neymar, kariyerine uzun yıllardır PSG'de devam ediyor. Santos'ta yıldızını parlattıktan sonra Barcelona'ya rekor bonservisle transfer olan Neymar, daha büyük bir rekoru ise PSG'ye transfer olurken elde etti ve futbol tarihinin bonservisine en fazla para harcanan oyuncusu oldu. Fransız devinde inişli çıkışlı bir süreç geçiren Neymar, sakatlığı nedeniyle de bu sezonu kapatmıştı. Fransız medyası, PSG'de artık düşünülmeyen Neymar'ın yeni takımını da duyurdu.

PSG’de Lionel Messi derken Neymar gidiyor! Avrupa futbolu bu transferi konuşacak: Yeni takımını duyurdular…

Brezilya futbolunun en büyük yetenekleri arasına adını yazdırmış olan 31 yaşındaki Neymar, kariyerine Fransa Ligue 1 ekibi PSG'de devam ediyor.

PSG’de Lionel Messi derken Neymar gidiyor! Avrupa futbolu bu transferi konuşacak: Yeni takımını duyurdular…

Santos'ta futbol dünyasına kendini tanıttıktan sonra Barcelona'ya yaklaşık 90 milyon Euro'ya transfer olan Brezilyalı yıldız, 2017 yılında bir rekoru elde etti.

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PSG’de Lionel Messi derken Neymar gidiyor! Avrupa futbolu bu transferi konuşacak: Yeni takımını duyurdular…

Barcelona'da kariyerinin en iyi dönemlerini yaşadıktan sonra tam 222 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olan Neymar, futbol tarihinin bonservisine en fazla para harcanan oyuncusu oldu.

PSG’de Lionel Messi derken Neymar gidiyor! Avrupa futbolu bu transferi konuşacak: Yeni takımını duyurdular…

PSG'de ise kariyerinin zirve yapması beklenirken düşüş yaşayan yıldız oyuncu, yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle beklentilerin altında kaldı.

PSG’de Lionel Messi derken Neymar gidiyor! Avrupa futbolu bu transferi konuşacak: Yeni takımını duyurdular…

Bu sezon Ligue 1'in 24. haftasında Lille maçında sakatlanan Neymar'ın ayak bileğinde yaşadığı sorun nedeniyle sezonu kapattığı öğrenilmişti.

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