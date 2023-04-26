Giriş Tarihi: 26.04.2023 00:39 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 00:45

PSG’de Lionel Messi derken Neymar gidiyor! Avrupa futbolu bu transferi konuşacak: Yeni takımını duyurdular…

Futbol tarihine damga vurmuş isimlerin başında gelen Brezilyalı yıldız Neymar, kariyerine uzun yıllardır PSG'de devam ediyor. Santos'ta yıldızını parlattıktan sonra Barcelona'ya rekor bonservisle transfer olan Neymar, daha büyük bir rekoru ise PSG'ye transfer olurken elde etti ve futbol tarihinin bonservisine en fazla para harcanan oyuncusu oldu. Fransız devinde inişli çıkışlı bir süreç geçiren Neymar, sakatlığı nedeniyle de bu sezonu kapatmıştı. Fransız medyası, PSG'de artık düşünülmeyen Neymar'ın yeni takımını da duyurdu.