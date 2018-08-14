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Quaresma 'tan ayrılıyor!

'ın Portekizli yıldızı 'ya ülkesinden sürpriz bir transfer teklifi geldi. Çin ve Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden yıldız futbolcu bu kez ayrılmaya sıcak bakıyor.

Giriş Tarihi: 14.08.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 14.08.2018 10:46
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Quaresma 'tan ayrılıyor!
Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Çin ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan ancak gitmeyen Ricardo Quaresma ile bu kez efsane olduğu kulüp ilgileniyor.

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Quaresma 'tan ayrılıyor!
Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Geçen sezonu Porto ve Benfica'nın ardından üçüncü sırada tamamlayan Sporting Lizbon, yeni sezonda taraftarını harekete geçirmek için düğmeye bastı.

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Quaresma 'tan ayrılıyor!
Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Portekiz ekibinde Eylül ayında yapılacak yönetim seçimi öncesi Quaresma'nın seçim kozu olarak gündeme geldiği belirtiliyor.

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Quaresma 'tan ayrılıyor!
Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Geçen sezon çalkantılı bir dönem geçiren ve taraftarıyla arası bozuk olan Portekiz spor kamuoyu, kulübün eski parlak günlerine Quaresma'yla dönebileceğine inanıyor.

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Quaresma 'tan ayrılıyor!
Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Portekiz'de 1 Eylül'de bitecek transfer dönemi öncesi Quaresma için menajerler aracılığıyla 'a öneriler yapıldığı biliniyor.

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Quaresma 'tan ayrılıyor!
Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Sporting bu konuda 4 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.

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Quaresma 'tan ayrılıyor!
Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor!

ise daha önce Çin ve Suudi Arabistan'dan gelen 10 milyon euroya yakın teklifler nedeniyle çekimser yaklaşıyor.

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