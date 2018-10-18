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Quaresma'dan flaş ve Vodafone Park sözleri

'ın yıldızı , Beşiktaş Instagram TV'ye açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 18.10.2018 17:42 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 17:44
Quaresma'dan flaş Şenol Güneş ve Vodafone Park sözleri

'ın Portekizli orta saha oyuncusu , teknik direktör ile çalıştığı ilk günlerde fikir ayrılıkları yaşadığını söyledi.

Quaresma'dan flaş Şenol Güneş ve Vodafone Park sözleri

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabı " Instagram TV"ye açıklamalarda bulunan Portekizli oyuncu, 'le zamanla birbirlerini anlamaya başladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

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Quaresma'dan flaş Şenol Güneş ve Vodafone Park sözleri

"Aslında ile başlangıcımız çok iyi olmadı. Çok fikir ayrılıklarımız vardı. Ancak zamanla birbirimizi anlamaya başladık."

Quaresma'dan flaş Şenol Güneş ve Vodafone Park sözleri

"Bir teknik direktörde olması gereken özellikler, samimi ve net olması. Ben de hocanın samimiyetine, doğruluğuna, dürüstlüğüne gerçekten gıptayla bakıyorum. Çalıştığım özel hocalardan birisi."

Quaresma'dan flaş Şenol Güneş ve Vodafone Park sözleri

"PEPE, DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİSİ"

Deneyimli futbolcu, vatandaşı Pepe ile Porto'da da birlikte oynadıklarını hatırlatarak şunları söyledi:

Quaresma'dan flaş Şenol Güneş ve Vodafone Park sözleri

"Pepe, dünyanın en iyi stoperlerinden biriydi, ileriki dönemlerde bunu ispatladı. Buraya geldikten sonra arkadaşlığımız daha da arttı."

Quaresma'dan flaş Şenol Güneş ve Vodafone Park sözleri

"Pepe, dünyanın en iyi oyuncularından birisi. Saha içinde ve dışında süper bir oyuncu. Umarım ömür boyu Pepe ile arkadaşlığımız devam eder."

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