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Ranieri: Onu öldürmek istedim

'de 'ın 'ı 1-0 yendiği maça penaltı kaçıran 'nın hareketleri damga vurdu.

Giriş Tarihi: 30.12.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 12:15
Ranieri: Onu öldürmek istedim

'de , 'ı Mitrovic'in attığı son dakika golüyle 1-0 devirdi.

Ranieri: Onu öldürmek istedim

82. dakikada kazanılan penaltıda yaşanan olay ise maça damga vurdu.

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Ranieri: Onu öldürmek istedim

Takımın penaltıcısı Mitrovic seçilmesine rağmen Sırp forvetin elinden topu aldı.

Ranieri: Onu öldürmek istedim

Penaltı atışından yararlanamayınca maç sonunda ünlü teknik direktör Ranieri adeta köpürdü...

Ranieri: Onu öldürmek istedim

90 dakikanın ardından Kamara'ya büyük tepki gösteren 67 yaşındaki teknik adam şunları söyledi:

Ranieri: Onu öldürmek istedim

"Kamara bana, takım arkadaşlarına büyük saygısızlık yaptı. Onu öldürmek istedim."

Ranieri: Onu öldürmek istedim

"Manchester United karşısında penaltıyı o kullandı çünkü Mitrovic o maçta forma giyemedi."

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