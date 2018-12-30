Ranieri: Onu öldürmek istedim

Premier Lig'de Fulham'ın Huddersfield'ı 1-0 yendiği maça penaltı kaçıran Aboubakar Kamara'nın hareketleri damga vurdu. Premier Lig'de Fulham, Huddersfield'ı Mitrovic'in attığı son dakika golüyle 1-0 devirdi. 82. dakikada kazanılan penaltıda yaşanan olay ise maça damga vurdu. Takımın penaltıcısı Mitrovic seçilmesine rağmen Aboubakar Kamara Sırp forvetin elinden topu aldı. Penaltı atışından yararlanamayınca maç sonunda ünlü teknik direktör Ranieri adeta köpürdü... 90 dakikanın ardından Kamara'ya büyük tepki gösteren 67 yaşındaki teknik adam şunları söyledi: 'Kamara bana, takım arkadaşlarına büyük saygısızlık yaptı. Onu öldürmek istedim.' 'Manchester United karşısında penaltıyı o kullandı çünkü Mitrovic o maçta forma giyemedi.'