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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler'in El Clasico hayali suya düştü! Taraftarlar isyan etti: Tam oyuna girecekken...
Giriş Tarihi: 22.04.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 08:59

Son dakika haberleri: Arda Güler'in El Clasico hayali suya düştü! Taraftarlar isyan etti: Tam oyuna girecekken...

Son dakika haberi: La Liga'da El Clasico haftasında Real Madrid evinde Barcelona'yı konuk etti. Son zamanların en tempolu ve heyecanlı maçlarından birine sahne olan maçı, Real Madrid iki kere düşmesine rağmen 3-2 kazanmasını bildi. Los Galacticos'a galibiyeti getiren gol son dakikada Jude Bellingham'dan geldi. Maçın ardından İspanyol taraftarlar, ısınmaya giden fakat süre alamayan Arda Güler için isyan etti. İşte Real Madrid-Barcelona maç özeti ve Arda Güler paylaşımları...

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Son dakika haberleri: Arda Güler’in El Clasico hayali suya düştü! Taraftarlar isyan etti: Tam oyuna girecekken...

İspanya futbolunun "El Clasico" (Klasik) olarak adlandırılan dünya çapında tanınmış maçta uzatmalarda bulduğu golle Barcelona'yı 3-2 yenen Real Madrid şampiyonluğa çok yaklaştı.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in El Clasico hayali suya düştü! Taraftarlar isyan etti: Tam oyuna girecekken...

GOL PERDESİNİ CHRISTENSEN AÇTI

La Liga 32. haftasında Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta Barcelona, 6. dakikada köşe vuruşundan gelen topu kafa vuruşuyla ağlara gönderen Danimarkalı futbolcusu Andreas Christensen ile 1-0 öne geçti.

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Son dakika haberleri: Arda Güler’in El Clasico hayali suya düştü! Taraftarlar isyan etti: Tam oyuna girecekken...

VINI PENALTIYLA SKORU EŞİTLEDİ

Real Madrid, 18. dakikada penaltıdan Vinicius Junior'un attığı golle skora eşitliği getirirken, takımlar soyunma odasına 1-1'lik sonuçla gitti.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in El Clasico hayali suya düştü! Taraftarlar isyan etti: Tam oyuna girecekken...

DE JONG BİLEĞİNDEN SAKATLANDI

Barcelona'da Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie De Jong ilk yarıda uzatmaların oynandığı dakikalarda rakibiyle girdiği ikili mücadelede sağ ayak bileğinden sakatlanarak, sedye ile sahayı terk etti. İkinci yarı Real Madrid ataklarını yoğunlaştıran, Barcelona da kontra ataklarla gol arayan taraf oldu.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in El Clasico hayali suya düştü! Taraftarlar isyan etti: Tam oyuna girecekken...

FERMIN LOPEZ BARÇA'YI 1-2 ÖNE GEÇİRDİ

Katalan ekibinin sahadaki en etkili futbolcusu Lamine Yamal'ın 69. dakikasındaki pasında Fermin Lopez bir kez daha Barcelona'yı öne geçiren golü attı.

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