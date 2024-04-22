Giriş Tarihi: 22.04.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
08:59
Son dakika haberleri: Arda Güler'in El Clasico hayali suya düştü! Taraftarlar isyan etti: Tam oyuna girecekken...
Son dakika haberi: La Liga'da El Clasico haftasında Real Madrid evinde Barcelona'yı konuk etti. Son zamanların en tempolu ve heyecanlı maçlarından birine sahne olan maçı, Real Madrid iki kere düşmesine rağmen 3-2 kazanmasını bildi. Los Galacticos'a galibiyeti getiren gol son dakikada Jude Bellingham'dan geldi. Maçın ardından İspanyol taraftarlar, ısınmaya giden fakat süre alamayan Arda Güler için isyan etti. İşte Real Madrid-Barcelona maç özeti ve Arda Güler paylaşımları...