Son dakika haberleri: Arda Güler’in El Clasico hayali suya düştü! Taraftarlar isyan etti: Tam oyuna girecekken...

DE JONG BİLEĞİNDEN SAKATLANDI

Barcelona'da Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie De Jong ilk yarıda uzatmaların oynandığı dakikalarda rakibiyle girdiği ikili mücadelede sağ ayak bileğinden sakatlanarak, sedye ile sahayı terk etti. İkinci yarı Real Madrid ataklarını yoğunlaştıran, Barcelona da kontra ataklarla gol arayan taraf oldu.