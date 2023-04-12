Giriş Tarihi: 12.04.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 11:52

Real Madrid Chelsea maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Real Madrid Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Real Madrid Chelsea maçı canlı yayın bilgileri vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları başladı ve geçen seneki eşleşmenin aynısı bu yıl da tekrarlanacak. Chelsea bu yıl üçüncü teknik direktörü ile yoluna devam ederken, geçen senin şampiyonu Real Madrid aynı kadrosuyla ilerliyor. Estadio Santiago Bernabéu'da oynanacak maçın düdüğünü François Letexier çalacak. Bu noktada "Real Madrid Chelsea maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusu yanıt aramakta. Peki, Real Madrid Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid Chelsea maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar