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Haberler Galeri Real Madrid Chelsea maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Real Madrid Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 12.04.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 11:52

Real Madrid Chelsea maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Real Madrid Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Real Madrid Chelsea maçı canlı yayın bilgileri vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları başladı ve geçen seneki eşleşmenin aynısı bu yıl da tekrarlanacak. Chelsea bu yıl üçüncü teknik direktörü ile yoluna devam ederken, geçen senin şampiyonu Real Madrid aynı kadrosuyla ilerliyor. Estadio Santiago Bernabéu'da oynanacak maçın düdüğünü François Letexier çalacak. Bu noktada "Real Madrid Chelsea maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusu yanıt aramakta. Peki, Real Madrid Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid Chelsea maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar

Real Madrid Chelsea maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Real Madrid Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Real Madrid Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda maçları araştırılmakta. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları dün Benfica – Inter ile Manchester City – Bayern Münih maçlarıyla başladı. Peki, Real Madrid Chelsea maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte konu hakkında detaylar

Real Madrid Chelsea maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Real Madrid Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

REAL MADRİD CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Real Madrid Chelsea maçı 22.00'da oynanacak. Estadio Santiago Bernabéu'da oynanacak maçın hakemi François Letexier olarak belirlendi.

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Real Madrid Chelsea maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Real Madrid Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

REAL MADRİD CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Chelsea maçı Exxen'de oynanacak.

Real Madrid Chelsea maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Real Madrid Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

REAL MADRİD CHELSEA MAÇI RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş maçı 18 Nisan 2023 saat 22.00'da oynanacak.

Real Madrid Chelsea maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Real Madrid Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

REAL MADRİD CHELSEA MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Chelsea:

Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Chilwell; Kovacic, Fernandez, Kante; Sterling, Havertz, Felix

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