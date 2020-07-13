Rıdvan Dilmen açıkladı! 5 transfer

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u ağırladı. Avrupa kupaları için kritik öneme sahip olan maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Sivasspor oldu. Bu sonuçla beraber Fenerbahçe'nin 3.'lük şansı sona erdi. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, çarpıcı sözler söyledi. İşte o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 13.07.2020
08:39
Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
08:39
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İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN YORUMLARI
"Transferde
Fenerbahçe'nin yapması gerektiği zaten konuşuluyordur. Fenerbahçe şu anda mesela Ozan'ın sözleşme yenilemesinin ile zor olabileceği bir ortamdayız."
"
Fenerbahçe kimleri almalı? sağ bek lazım, Hasan Ali ile sözleşme yapılması lazım, 2 tane kanat, forvette Vedat'ı zorlayacak isimler lazım. Orta sahada zaten kalabalıklığınız var. Teşhis doğru bence. Emre Belözoğlu ile de görüşüyorum, teşhis doğru ama tedaviye para lazım"
"Önümüzdeki yıl ne olacağını bilmiyoruz.
Fenerbahçe de dahil tüm takımların ekonomilerinin sağlıksız olduğunu biliyoruz. Her zaman konuşulan transfer haberleri konuşulmaya başlandı. Ben hiç bir takıma özel ayrıcaklık sağlanmasını istemem. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tüm takımlar için bu dönem dönem konuşulur."
"Hakemlerin takdir haklarını
Fenerbahçe aleyhine kullandığı görülüyor. Bu maç özelinde değil, genel olarak. Ben VAR hakeminin ayrı bir tasarrufu olur diye düşündüm. Penaltıyı da kolay veriyorsun, kartı da kolay veriyorsun Fenerbahçe'ye"
"
Transfer yapma hakkı olmayanlar transfer yaparsa, Fenerbahçe yapamazsa o zaman tepki oluyor. Bir yerde 25 milyon taraftarlı camia, bir tarafta TFF olarak görünüyor."
"5 TRANSFER ŞART"
"
Fenerbahçe'nin kadrosuna 4-5 futbolcuya ihtiyacı olduğu net. Herkes de bilsin Türkiye'de transferi rahat yapabilecek kulüp çok yok."