Rıdvan Dilmen açıkladı! 5 transfer

"Önümüzdeki yıl ne olacağını bilmiyoruz. Fenerbahçe de dahil tüm takımların ekonomilerinin sağlıksız olduğunu biliyoruz. Her zaman konuşulan transfer haberleri konuşulmaya başlandı. Ben hiç bir takıma özel ayrıcaklık sağlanmasını istemem. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tüm takımlar için bu dönem dönem konuşulur."