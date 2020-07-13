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Haberler Galeri Rıdvan Dilmen açıkladı! 5 transfer

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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u ağırladı. Avrupa kupaları için kritik öneme sahip olan maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Sivasspor oldu. Bu sonuçla beraber Fenerbahçe'nin 3.'lük şansı sona erdi. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, çarpıcı sözler söyledi. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 08:39 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 08:39
Rıdvan Dilmen açıkladı! 5 transfer

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu , 'in 32. haftasında 'un 'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen açıkladı! 5 transfer

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN YORUMLARI

"Transferde 'nin yapması gerektiği zaten konuşuluyordur. Fenerbahçe şu anda mesela Ozan'ın sözleşme yenilemesinin ile zor olabileceği bir ortamdayız."

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Rıdvan Dilmen açıkladı! 5 transfer

" kimleri almalı? sağ bek lazım, Hasan Ali ile sözleşme yapılması lazım, 2 tane kanat, forvette Vedat'ı zorlayacak isimler lazım. Orta sahada zaten kalabalıklığınız var. Teşhis doğru bence. Emre Belözoğlu ile de görüşüyorum, teşhis doğru ama tedaviye para lazım"

Rıdvan Dilmen açıkladı! 5 transfer

"Önümüzdeki yıl ne olacağını bilmiyoruz. de dahil tüm takımların ekonomilerinin sağlıksız olduğunu biliyoruz. Her zaman konuşulan haberleri konuşulmaya başlandı. Ben hiç bir takıma özel ayrıcaklık sağlanmasını istemem. Fenerbahçe, , tüm takımlar için bu dönem dönem konuşulur."

Rıdvan Dilmen açıkladı! 5 transfer

"Hakemlerin takdir haklarını aleyhine kullandığı görülüyor. Bu maç özelinde değil, genel olarak. Ben VAR hakeminin ayrı bir tasarrufu olur diye düşündüm. Penaltıyı da kolay veriyorsun, kartı da kolay veriyorsun Fenerbahçe'ye"

Rıdvan Dilmen açıkladı! 5 transfer

" yapma hakkı olmayanlar transfer yaparsa, yapamazsa o zaman tepki oluyor. Bir yerde 25 milyon taraftarlı camia, bir tarafta olarak görünüyor."

Rıdvan Dilmen açıkladı! 5 transfer

"5 TRANSFER ŞART"

"'nin kadrosuna 4-5 futbolcuya ihtiyacı olduğu net. Herkes de bilsin 'de transferi rahat yapabilecek kulüp çok yok."

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