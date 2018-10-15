Rıdvan Dilmen: Arda kusura bakmasın artık...

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan olayını ve Milli Takım'ın Rusya karşısında sergilediği performansı değerlendirdi. Bir atasözü gibi oldu bizim milli takım için. Biz bitti demeden bitmez. Öyle şey her zaman olmaz. Bu seviyede 2-0 öne geçerlerse bırakmazlar maçı. Çaylak diyebileceğimiz oyuncularımız var. Yenile yenile tecrübe kazanıp ısrar etmeliyiz. Son 10 yılda kadro istikrarı en zayıf takımlardan biriyiz biz. Eğer oyuncular bu diyorsak milli maç tecrübelerini arttırmamız lazım. Sol tarafımızı o kadar boş bıraktık ki, o kadar maden buldular ki... Oyunu hiç kontrol edemedik. Lucescu'nun Hasan Ali'ye yardım edecek birisini bulmamasına çok şaşırdım. Bize en az 4 savunmacı lazım. Arda solda, Hakan ortada, sağda Cengiz... Çok güzel olurdu. Herkes ister bunu. Lucescu ister. Sadece Arda istemiyor bunu. Yaptığı olaylardan sonra kusura bakmasın ama 'Ah Arda olsa keşke' diyemiyoruz. Lucescu'nun da Arda'yı aradığını biliyorum. Geçen hafta tanıdığımız birinin düğününde gördüm. Arda nasıl iyi çalışıyormuş, çok formdaymış. Emre Belözoğlu da, Abdullah hoca da aynısını söylüyordu ama yapma Arda sen de artık bunları. Ne öyle ya? Silahlar, kavgalar falan. Arda kusura bakmasın artık. Lucescu da almayınca artık hak ettin diyoruz.