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: "Arda kusura bakmasın artık..."

Futbol yorumcusu , olayını ve Milli Takım'ın karşısında sergilediği performansı değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 15.10.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 09:38
Rıdvan Dilmen: Arda kusura bakmasın artık...

Bir atasözü gibi oldu bizim milli takım için. Biz bitti demeden bitmez. Öyle şey her zaman olmaz. Bu seviyede 2-0 öne geçerlerse bırakmazlar maçı.

Rıdvan Dilmen: Arda kusura bakmasın artık...

Çaylak diyebileceğimiz oyuncularımız var. Yenile yenile tecrübe kazanıp ısrar etmeliyiz. Son 10 yılda kadro istikrarı en zayıf takımlardan biriyiz biz. Eğer oyuncular bu diyorsak milli maç tecrübelerini arttırmamız lazım.

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Rıdvan Dilmen: Arda kusura bakmasın artık...

Sol tarafımızı o kadar boş bıraktık ki, o kadar maden buldular ki... Oyunu hiç kontrol edemedik. Lucescu'nun Hasan Ali'ye yardım edecek birisini bulmamasına çok şaşırdım.

Rıdvan Dilmen: Arda kusura bakmasın artık...

Bize en az 4 savunmacı lazım. Arda solda, Hakan ortada, sağda Cengiz... Çok güzel olurdu. Herkes ister bunu. Lucescu ister. Sadece Arda istemiyor bunu.

Rıdvan Dilmen: Arda kusura bakmasın artık...

Yaptığı olaylardan sonra kusura bakmasın ama "Ah Arda olsa keşke" diyemiyoruz. Lucescu'nun da Arda'yı aradığını biliyorum.

Rıdvan Dilmen: Arda kusura bakmasın artık...

Geçen hafta tanıdığımız birinin düğününde gördüm. Arda nasıl iyi çalışıyormuş, çok formdaymış. Emre Belözoğlu da, Abdullah hoca da aynısını söylüyordu ama yapma Arda sen de artık bunları.

Rıdvan Dilmen: Arda kusura bakmasın artık...

Ne öyle ya? Silahlar, kavgalar falan. Arda kusura bakmasın artık. Lucescu da almayınca artık hak ettin diyoruz.

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