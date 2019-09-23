Rıdvan Dilmen, Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi yorumladı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan programda, Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'nin son durumunu, savunma yapısını, Max Kruse ve Vedat Muriç'in performanslarını değerlendirdi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan programda, Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'nin son durumunu, savunma yapısını, Max Kruse ve Vedat Muriç'in performanslarını değerlendirdi. Kağıt üzerinde kolay gözüken maç, son dakikalara kadar zor oldu. Alanya dışındaki gösterdiği performans, biraz aldatıcı oldu. İçeride herkesi rahat yener algısı oluştu. Ankaragücü, ilk 3 haftada eli düzgün bir performans ortaya koymuştu. Geçen hafta ilk mağlubiyetini enteresan bir şekilde 4-0 ile aldı. Anadolu takımları, büyük maçlara çok farklı hazırlanır. Ersun Yanal da bu maçı rahat alacağını düşündü. Adil Rami'yi ilk kez oynattı. 45 dakika dayanabildi. Maç eksiği çok önemli. Maç eksikliği nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. SOS vermeye başlamıştı. Gustavo, Emre, Tolga, Ozan, Tolgay tüm orta sahalar oynadı neredeyse. Hepsi de farklı yerlerde. Zaten orijinal olmayan bir sol bekin var. Tolga'dan sol ön oyuncusu olmaz. Bu takımda çalımlarla gidecek sadece Deniz var. O da çok formsuz.