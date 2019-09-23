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  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi yorumladı

, Galatasaray derbisi öncesi 'yi yorumladı

Spor yorumcusu , NTV'de yayınlanan programda, Galatasaray derbisi öncesi 'nin son durumunu, savunma yapısını, Max Kruse ve Vedat Muriç'in performanslarını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 16:45 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 16:55
Rıdvan Dilmen, Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi yorumladı

Spor yorumcusu , NTV'de yayınlanan programda, Galatasaray derbisi öncesi 'nin son durumunu, savunma yapısını, Max Kruse ve Vedat Muriç'in performanslarını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi yorumladı

Kağıt üzerinde kolay gözüken maç, son dakikalara kadar zor oldu. Alanya dışındaki gösterdiği performans, biraz aldatıcı oldu. İçeride herkesi rahat yener algısı oluştu.

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Rıdvan Dilmen, Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi yorumladı

Ankaragücü, ilk 3 haftada eli düzgün bir performans ortaya koymuştu. Geçen hafta ilk mağlubiyetini enteresan bir şekilde 4-0 ile aldı.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi yorumladı

Anadolu takımları, büyük maçlara çok farklı hazırlanır. Ersun Yanal da bu maçı rahat alacağını düşündü. Adil Rami'yi ilk kez oynattı.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi yorumladı

45 dakika dayanabildi. Maç eksiği çok önemli. Maç eksikliği nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. SOS vermeye başlamıştı.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi yorumladı

Gustavo, Emre, Tolga, Ozan, Tolgay tüm orta sahalar oynadı neredeyse. Hepsi de farklı yerlerde.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi yorumladı

Zaten orijinal olmayan bir sol bekin var. Tolga'dan sol ön oyuncusu olmaz. Bu takımda çalımlarla gidecek sadece Deniz var. O da çok formsuz.

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