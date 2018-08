FENERBAHÇE'DE ASIL SORUN...

Fenerbahçe açısından, zemin kötü ama pas yüzdesi yüksek, pasın hızı yavaş. Asıl Fenerbahçe'nin sorunu şu; oyuncular oyun içerisinde her an her şeyi yapabilir. Topla giderken düşebilir, 'Böyle oynanır mı?' derken gol atabilir. Fenerbahçeliler çok üzgün. Ben geçen haftayı gördükten sonra kayıp bekliyordum.