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  • Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Eğer şampiyonluk yarışında varsanız..."

'den çarpıcı yorumu! "Eğer şampiyonluk yarışında varsanız..."

, Büyükşehir Belediyepsor karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle kritik puan kaybı yaşayan için çarpıcı tespitlerde bulundu.

Giriş Tarihi: 26.01.2019 00:56 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 00:57
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Beşiktaş yorumu! Eğer şampiyonluk yarışında varsanız...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında , evinde Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Futbol yorumcusu karşılaşmayı özel bir kanalda yorumladı.

İşte usta yorumcunun değerlendirmeleri:

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Beşiktaş yorumu! Eğer şampiyonluk yarışında varsanız...

" 2 sene üst üste şampiyon olmuş, 3. sene de son haftalara kadar şampiyonluğu kovalamış, Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler başarmış bir takım. Fark 6 puana inmiş ama hoca maç öncesi 'Kim gider, kim kalır bilmem' derse, bu olmaz."

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Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Beşiktaş yorumu! Eğer şampiyonluk yarışında varsanız...

"Babel'in gidişi 7-8 puan diyorum ben. Çok farklı bir oyuncuydu Babel."

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Beşiktaş yorumu! Eğer şampiyonluk yarışında varsanız...

"Hem Lens hem Quaresma'yla oynamak Babel'den neden farklı biliyor musunuz? Bekleri de yok ediyorsunuz. Hücumcu bekleriniz de oynayamıyorlar. Pişti oluyorsunuz çünkü, çarpıyor."

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Beşiktaş yorumu! Eğer şampiyonluk yarışında varsanız...

"Örnek: Gökhan'ın en iyi dönemi David de Souza'nın sağda oynadığı dönemdir. David de Souza'nın içeri kat etmesi, topu dışarıya vermesi..."

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Beşiktaş yorumu! Eğer şampiyonluk yarışında varsanız...

"Adriano'nun en iyi dönemi Babel'in içeriye kat ettiği zamandır. Eğer şampiyonluk yarışında varsanız Babel'i satamazsınız, satmayacaksınız. 6 ay sonra gitsin. Çünkü size ekonomik olarak çok büyük bir getirisi olmadı."

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Beşiktaş yorumu! Eğer şampiyonluk yarışında varsanız...

"8-10 verseler, havaalanından da uğurlayalım. Ama 1'e 1,5'a kaybedilecek bir oyuncu değil Babel. O zaman Lens'e kalıyorsunuz. Sadece Lens'e kalmıyorsunuz, arkadaki oyuncuları da kaybediyorsunuz."

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