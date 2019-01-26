Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Eğer şampiyonluk yarışında varsanız..."

Rıdvan Dilmen, Büyükşehir Belediyepsor karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle kritik puan kaybı yaşayan Beşiktaş için çarpıcı tespitlerde bulundu. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, evinde Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı özel bir kanalda yorumladı. İşte usta yorumcunun değerlendirmeleri: 'Beşiktaş 2 sene üst üste şampiyon olmuş, 3. sene de son haftalara kadar şampiyonluğu kovalamış, Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler başarmış bir takım. Fark 6 puana inmiş ama hoca maç öncesi 'Kim gider, kim kalır bilmem' derse, bu olmaz.' 'Babel'in gidişi 7-8 puan diyorum ben. Çok farklı bir oyuncuydu Babel.' 'Hem Lens hem Quaresma'yla oynamak Babel'den neden farklı biliyor musunuz? Bekleri de yok ediyorsunuz. Hücumcu bekleriniz de oynayamıyorlar. Pişti oluyorsunuz çünkü, çarpıyor.' 'Örnek: Gökhan'ın en iyi dönemi David de Souza'nın sağda oynadığı dönemdir. David de Souza'nın içeri kat etmesi, topu dışarıya vermesi...' 'Adriano'nun en iyi dönemi Babel'in içeriye kat ettiği zamandır. Eğer şampiyonluk yarışında varsanız Babel'i satamazsınız, satmayacaksınız. 6 ay sonra gitsin. Çünkü size ekonomik olarak çok büyük bir getirisi olmadı.' '8-10 verseler, havaalanından da uğurlayalım. Ama 1'e 1,5'a kaybedilecek bir oyuncu değil Babel. O zaman Lens'e kalıyorsunuz. Sadece Lens'e kalmıyorsunuz, arkadaki oyuncuları da kaybediyorsunuz.'