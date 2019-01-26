Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Eğer şampiyonluk yarışında varsanız..."

"Beşiktaş 2 sene üst üste şampiyon olmuş, 3. sene de son haftalara kadar şampiyonluğu kovalamış, Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler başarmış bir takım. Fark 6 puana inmiş ama hoca maç öncesi 'Kim gider, kim kalır bilmem' derse, bu olmaz."