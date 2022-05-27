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Haberler Galeri Rıza Çalımbay ilk kupasını alarak tarihe geçti! Sivasspor tarihinde bir ilki başardı
Giriş Tarihi: 27.05.2022 00:54 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 00:58

Rıza Çalımbay ilk kupasını alarak tarihe geçti! Sivasspor tarihinde bir ilki başardı

Sivasspor, Kayserispor karşısında normal süresi 1-1 tamamlanan Ziraat Türkiye Kupası final maçını uzatma bölümünde 3-2 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Tarihinde ilk kez finale yükseldiği kupada şampiyon olma başarısı gösteren kırmızı-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verme hakkı da elde etti. Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kariyerinde ilk kez kupa kazandı.

Rıza Çalımbay ilk kupasını alarak tarihe geçti! Sivasspor tarihinde bir ilki başardı

Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve normal süresi 1-1 berabere biten finalde Kayserispor'a uzatma bölümünde 3-2 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.

Rıza Çalımbay ilk kupasını alarak tarihe geçti! Sivasspor tarihinde bir ilki başardı

Karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'un gollerini Aaron Appindangoye, Max Gradel ve Moussa Konate atarken, Yukatel Kayserispor'un gollerini ise Ramazan Civelek ve İlhan Parlak kaydetti.

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Rıza Çalımbay ilk kupasını alarak tarihe geçti! Sivasspor tarihinde bir ilki başardı

Kırmızı-beyazlı takım, tarihinde ilk kez final oynadığı kupada şampiyon olma başarısı gösterdi. Kupada daha önce bir şampiyonluğu bulunan Yukatel Kayserispor ise bu kez eli boş döndü.

Rıza Çalımbay ilk kupasını alarak tarihe geçti! Sivasspor tarihinde bir ilki başardı

UEFA AVRUPA LİGİ BİLETİNİ ALDI

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verme hakkı elde etti. Sivas ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. Sivasspor, 18-25 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından tur atlarlarsa gruplara yükselecek, elenirse doğrudan UEFA Konferans Ligi gruplarında yer alacak.

Rıza Çalımbay ilk kupasını alarak tarihe geçti! Sivasspor tarihinde bir ilki başardı

KUPAYI KAZANAN 16. TAKIM

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan 16. takım olarak kayıtlara geçti. Kupada daha önce Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

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