Giriş Tarihi: 27.05.2022 00:54
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Rıza Çalımbay ilk kupasını alarak tarihe geçti! Sivasspor tarihinde bir ilki başardı
Sivasspor, Kayserispor karşısında normal süresi 1-1 tamamlanan Ziraat Türkiye Kupası final maçını uzatma bölümünde 3-2 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Tarihinde ilk kez finale yükseldiği kupada şampiyon olma başarısı gösteren kırmızı-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verme hakkı da elde etti. Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kariyerinde ilk kez kupa kazandı.