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Haberler Galeri Robin Van Persie - Timo Werner benzetmelerini duyunca çileden çıktı! Az daha canlı yayını terk ediyordu...
Giriş Tarihi: 10.12.2021 20:35 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 20:49

Robin Van Persie - Timo Werner benzetmelerini duyunca çileden çıktı! Az daha canlı yayını terk ediyordu...

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin deplasmanda Zenit ile 3-3 berabere kaldığı maçtan sonra bir spor programında Timo Werner, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin Van Persie'ye benzetildi. Hollandalı golcünün milli takımdan arkadaşı Rafael van der Vaart, Werner benzetmelerinden sonra çileden çıktı.

Robin Van Persie - Timo Werner benzetmelerini duyunca çileden çıktı! Az daha canlı yayını terk ediyordu...

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin deplasmanda Zenit ile 3-3 berabere kaldığı maçtan sonra bir spor programında Timo Werner, Robin Van Persie'ye benzetildi. Hollandalı golcünün milli takımdan arkadaşı Rafael van der Vaart'ın bu yorumlara tepkisi sert oldu.

Robin Van Persie - Timo Werner benzetmelerini duyunca çileden çıktı! Az daha canlı yayını terk ediyordu...

Ziggo Sport'ta yorumcular, Chelsea'nin Alman golcüsü Timo Werner'i Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie'ye benzetirken Van der Vaart çileden çıktı.

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Robin Van Persie - Timo Werner benzetmelerini duyunca çileden çıktı! Az daha canlı yayını terk ediyordu...

AZ DAHA PROGRAMI TERK EDECEKTİ!

Van Persie'nin Timo Werner ile benzetmelerine daha fazla dayanamayan Hollandalı yıldız, "Timo Werner'i Van Persie ile bir kez daha karşılaştırırsanız şimdi burayı terk edeceğim" dedi.

Robin Van Persie - Timo Werner benzetmelerini duyunca çileden çıktı! Az daha canlı yayını terk ediyordu...

DAHA ÖNCE DE MAGUIRE'A SALLAMIŞTI!

Timo Werner'i eleştiren Van der Vaart'ın hedefinde daha önce de Manchester United'ın savunmacısı Harry Maguire vardı.

Robin Van Persie - Timo Werner benzetmelerini duyunca çileden çıktı! Az daha canlı yayını terk ediyordu...

Van der Vaart, "Pazar günü bir amatör takıma gitsem onun gibi üç oyuncu bulurum. Aptalca olabilir ama 90 milyon euro'luk bir imzadan bahsediyoruz. O zaman Van Dijk 300 milyon euro" ifadelerini kullanmıştı.

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