Robin Van Persie - Timo Werner benzetmelerini duyunca çileden çıktı! Az daha canlı yayını terk ediyordu...

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin deplasmanda Zenit ile 3-3 berabere kaldığı maçtan sonra bir spor programında Timo Werner, Robin Van Persie'ye benzetildi. Hollandalı golcünün milli takımdan arkadaşı Rafael van der Vaart'ın bu yorumlara tepkisi sert oldu. Ziggo Sport'ta yorumcular, Chelsea'nin Alman golcüsü Timo Werner'i Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie'ye benzetirken Van der Vaart çileden çıktı. AZ DAHA PROGRAMI TERK EDECEKTİ! Van Persie'nin Timo Werner ile benzetmelerine daha fazla dayanamayan Hollandalı yıldız, 'Timo Werner'i Van Persie ile bir kez daha karşılaştırırsanız şimdi burayı terk edeceğim' dedi. DAHA ÖNCE DE MAGUIRE'A SALLAMIŞTI! Timo Werner'i eleştiren Van der Vaart'ın hedefinde daha önce de Manchester United'ın savunmacısı Harry Maguire vardı. Van der Vaart, 'Pazar günü bir amatör takıma gitsem onun gibi üç oyuncu bulurum. Aptalca olabilir ama 90 milyon euro'luk bir imzadan bahsediyoruz. O zaman Van Dijk 300 milyon euro' ifadelerini kullanmıştı. PREMIER LİG'DE 2 GOL KRALLIĞI! İngiltere Premier Lig'de Arsenal ve Manchester United formaları giyen Robin van Persie, İngiltere Premier Lig'de 2 kez gol krallığı yaşadı. Kariyerinin tek Premier Lig şampiyonluğunu Manchester United'da yaşayan Van Persie, 2015 yazında sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu. FENERBAHÇE KARİYERİ BEKLENTİLERİN ALATINDA KALDI! Robin van Persie'nin Fenerbahçe'ye transferi futbol dünyasında büyük yankı uyandırsa da Hollandalı yıldızın Türkiye kariyeri beklentilerin altında kaldı. Fenerbahçe formasıyla beklenen seviyeye çıkamayan Robin Van Persie, 2,5 sezon boyunca 87 maça çıkıp 36 gole imza attı. Hollandalı golcü Fenerbahçe kariyerini kupa kazanamadan noktaladı. 2017-18 sezonunun devre arasında altyapısında yetiştiği Feyenoord'a imza atan Van Persie 14 maçta 7 gol attı ve Hollanda Kupası'nı kazandı. Bir sonraki sezon 31 resmi maçta 18 gole imza atan Van Persie sezon sonunda 36 yaşında futbolu bıraktı.