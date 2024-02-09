Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
10:55
SON DAKİKA: Ronaldo'dan skandal hareket! Bu yüzden Arabistan'dan kovulabilir! Yeni adresi...
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo, Riyad Sezon Kupası finalinde çılgına döndü. Al Nassr'ın süper yıldızı, Al Hilal'e 2-0 kaybettikleri final maçının ardından yaptığı hareketle Arabistan'ı ayağa kaldırdı. 39 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin feshedilebileceği iddia edilirken, Ronaldo'nun olası ayrılığı sonrası yeni adresi de netleşti. İşte son dakika haberinin detayları...