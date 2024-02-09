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Haberler Galeri SON DAKİKA: Ronaldo'dan skandal hareket! Bu yüzden Arabistan'dan kovulabilir! Yeni adresi...
Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 10:55

SON DAKİKA: Ronaldo'dan skandal hareket! Bu yüzden Arabistan'dan kovulabilir! Yeni adresi...

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo, Riyad Sezon Kupası finalinde çılgına döndü. Al Nassr'ın süper yıldızı, Al Hilal'e 2-0 kaybettikleri final maçının ardından yaptığı hareketle Arabistan'ı ayağa kaldırdı. 39 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin feshedilebileceği iddia edilirken, Ronaldo'nun olası ayrılığı sonrası yeni adresi de netleşti. İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA: Ronaldo’dan skandal hareket! Bu yüzden Arabistan’dan kovulabilir! Yeni adresi...

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo, Riyad Sezon Kupası finalinde çılgına döndü. Al Nassr'ın süper yıldızı, Al Hilal'e 2-0 kaybettikleri final maçının ardından yaptığı hareketle Arabistan'ı ayağa kaldırdı. 39 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin feshedilebileceği iddia edilirken, Ronaldo'nun olası ayrılığı sonrası yeni adresi de netleşti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Ronaldo’dan skandal hareket! Bu yüzden Arabistan’dan kovulabilir! Yeni adresi...

Suudi Arabistan'da Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile, Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr, Riyad Sezon Kupası final maçında karşı karşıya geldi.

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SON DAKİKA: Ronaldo’dan skandal hareket! Bu yüzden Arabistan’dan kovulabilir! Yeni adresi...

Ülkenin en büyük iki takımının mücadelesi hazırlık maçı olsa da oldukça gergin geçti.

SON DAKİKA: Ronaldo’dan skandal hareket! Bu yüzden Arabistan’dan kovulabilir! Yeni adresi...

Al Nassr'dan 5, Al Hilal'den 3 olmak üzere toplam 8 futbolcu sarı kartla cezalandırıldı.

SON DAKİKA: Ronaldo’dan skandal hareket! Bu yüzden Arabistan’dan kovulabilir! Yeni adresi...

"BEN BURADAYIM, MESSİ DEĞİL"

Al Hilal taraftarı maç boyunca Ronaldo'yu sinirlendirmek için "Messi" tezahüratları yaptı.

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