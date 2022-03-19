Sadık Çiftpınar ne yaptı? Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçında Sadık Çiftpınar’dan şok hareket!

Giriş Tarihi: 19.03.2022 23:47 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 23:47

Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta gergin anlar yaşandı. Karşılaşmada yenilen 2. golün ardından Yeni Malatyasporlu taraftarlar Sadık Çiftpınar'a tepki göstermesiyle saha içerisinde gergin dakikaların fitili ateşlenmiş oldu. Bu gelişmelerin sonrasında ise futbolseverler konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyerek "Sadık Çiftpınar ne yaptı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırma yapmaya başladı. Merak konusu olan Sadık Çiftpınar ne yaptı? Sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.