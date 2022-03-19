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Haberler Galeri Sadık Çiftpınar ne yaptı? Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçında Sadık Çiftpınar’dan şok hareket!
Giriş Tarihi: 19.03.2022 23:47 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 23:47

Sadık Çiftpınar ne yaptı? Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçında Sadık Çiftpınar’dan şok hareket!

Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta gergin anlar yaşandı. Karşılaşmada yenilen 2. golün ardından Yeni Malatyasporlu taraftarlar Sadık Çiftpınar'a tepki göstermesiyle saha içerisinde gergin dakikaların fitili ateşlenmiş oldu. Bu gelişmelerin sonrasında ise futbolseverler konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyerek "Sadık Çiftpınar ne yaptı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırma yapmaya başladı. Merak konusu olan Sadık Çiftpınar ne yaptı? Sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Sadık Çiftpınar ne yaptı? Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçında Sadık Çiftpınar’dan şok hareket!

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçı gergin dakikalara sahne oldu. Kasımpaşa'nın Yeni Malatyaspor karşısında kaydettiği 2. golün ardından taraftarlardan tepki gören Sadık Çiftpınar'ın yaptığı hareket dikkat çekti. Olayın ardından detayları merak eden futbolseverler yoğun şekilde "Sadık Çiftpınar ne yaptı?" şeklindeki soru üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA SADIK ÇİFTPINAR NE YAPTI?

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçında Sadık Çiftpınar olayına ilişkin bilgiler şöyle;

Sadık Çiftpınar ne yaptı? Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçında Sadık Çiftpınar’dan şok hareket!

Süper Lig'in 30. Haftasında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadelede Kasımpaşa'nın 2. golü sonrasında Malatyasporlu taraftarlar Sadık Çiftpınar'a tepki gösterdi.

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Sadık Çiftpınar ne yaptı? Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçında Sadık Çiftpınar’dan şok hareket!

Bu tepkiler sonrası 29. Yaşındaki futbolcu kaptanlık pazu bandını bırakarak sahadan çıkmak istedi. Her iki takımdan futbolcular Çiftpınar'a engel oldu ancak dakikalar 79'u gösterdiğinde Sadık Çiftpınar oyundan çıktı.

Sadık Çiftpınar ne yaptı? Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçında Sadık Çiftpınar’dan şok hareket!
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