Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, Fanatik gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. İşte Sadık'ın sözlerinden dikkat çekenler... Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, Fanatik gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. İşte Sadık'ın sözlerinden dikkat çekenler... 'Altyapıdan gelmiş bir oyuncu olarak 2013 yılında Galatasaray'dan ayrıldım. Bu 5 senem orada geçmiş olsaydı farklı olabilirdi gibi değerlendirmelere katılmıyorum. Çünkü o dönemden beri verdiğim kararların hiçbirinde yanılmadığımı gördüm.' 'Yapı olarak da çalışmayı seven bir insanım. Geçen sezon başında Ertuğrul hocayla lige başlarken de hiç forma şansı bulamıyordum ve çalışmayı bırakmadım asla. Bir gün şansın geleceğini biliyordum çünkü.' 'O fırsata her zaman hazır olmak gerekiyor. Yalçın Ayhan'la beraber oynamam da çok etkiliydi bu yükselişte.' 'Ozan Kabak'la Galatasaray'la oynadığımız maçtan önce bir araya gelme şansım oldu. Onunla ilgili çok mutlu oluyorum. Çünkü biz de altyapıdan geldik, A Takım hedefiyle yanıp tutuştuk her zaman.' 'Onu o şekilde görmek beni çok mutlu ediyor. Benim de altyapıdan çıktığımı biliyor zaten, konuştuk, sohbet ettik. İnşallah çok daha iyi yerlere gelecek. 'Aynı şekilde devam etmesi gerektiğini söylemeli. Yakın çevresi, ailesi onun adına en doğru kararı verecektir. Zaten hoca da kalacağını açıkladı.'