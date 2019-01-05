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'dan itirafı!

'nin yeni transferi , Fanatik gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. İşte Sadık'ın sözlerinden dikkat çekenler...

Giriş Tarihi: 05.01.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 12:01
Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray itirafı!

'nin yeni transferi , Fanatik gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. İşte Sadık'ın sözlerinden dikkat çekenler...

Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray itirafı!

"Altyapıdan gelmiş bir oyuncu olarak 2013 yılında 'dan ayrıldım. Bu 5 senem orada geçmiş olsaydı farklı olabilirdi gibi değerlendirmelere katılmıyorum. Çünkü o dönemden beri verdiğim kararların hiçbirinde yanılmadığımı gördüm."

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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray itirafı!

"Yapı olarak da çalışmayı seven bir insanım. Geçen sezon başında Ertuğrul hocayla lige başlarken de hiç forma şansı bulamıyordum ve çalışmayı bırakmadım asla. Bir gün şansın geleceğini biliyordum çünkü."

Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray itirafı!

"O fırsata her zaman hazır olmak gerekiyor. Yalçın Ayhan'la beraber oynamam da çok etkiliydi bu yükselişte."

Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray itirafı!

"Ozan Kabak'la 'la oynadığımız maçtan önce bir araya gelme şansım oldu. Onunla ilgili çok mutlu oluyorum. Çünkü biz de altyapıdan geldik, A Takım hedefiyle yanıp tutuştuk her zaman."

Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray itirafı!

"Onu o şekilde görmek beni çok mutlu ediyor. Benim de altyapıdan çıktığımı biliyor zaten, konuştuk, sohbet ettik. İnşallah çok daha iyi yerlere gelecek.

Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray itirafı!

"Aynı şekilde devam etmesi gerektiğini söylemeli. Yakın çevresi, ailesi onun adına en doğru kararı verecektir. Zaten hoca da kalacağını açıkladı."

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