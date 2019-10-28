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'den dünya rekoru

DÜNYA serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu , Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Mersin'in tanıtımı ve turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda Şahika Ercümen, rekor denemesini başarıyla tamamladı. Dünya rekoru kırmak için günlerce Gilindere Mağarası'nda çalışmalar yapan Şahika Encümen, 'paletsiz' kategoride 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 11:40
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
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Şahika Ercümen'den dünya rekoru
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Şahika Ercümen'den dünya rekoru
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
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