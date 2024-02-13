Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 16:55 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 16:55

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bugün oynanacak iki maç ile başlıyor. Dünya çapında geniş bir takipçi kitlesi olan ve ülkemizde de sevilerek takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde 13 Şubat salı günü oynanacak ve şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmalar belli oldu. Manchester City deplasmanda Kopenhag ile; Real Madrid ise Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Peki Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor. Arda Güler'in kadrosunda bulunduğu Real Madrid bugün Leipzig ile karşı karşıya geliyor. Diğer yandan Manchester City, deplasmanda Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Şampiyonlar Ligi maç saatleri ve diğer önemli gelişmeler...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:

13 Şubat Salı;

23:00 Kopenhag - Manchester City (TV 8,5)

23:00 Leipzig - Real Madrid (EXXEN)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Şubat Çarşamba:

Lazio - Bayern Münih | EXXEN, TV 8,5

Paris Saint-Germain - Real Sociedad | EXXEN

20 Şubat Salı:

Inter - Atletico Madrid | EXXEN

PSV - Borussia Dortmund | EXXEN

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Şubat Çarşamba:

Porto - Arsenal | EXXEN

Napoli - Barcelona | EXXEN

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (13 ŞUBAT 2024)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Kopenhag - Manchester City ve Leipzig Real Madrid maçları heyecanı yaşanacak. Kopenhag Manchester City maçı şifresiz olarak TV 8,5 ekranlarından yayınlanacak. Leipzig Real Madrid mücadelesi ise Exxen'de olacak.

23:00 Kopenhag - Manchester City (TV 8,5)

23:00 Leipzig - Real Madrid (EXXEN)

SON DAKİKA