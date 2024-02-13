Giriş Tarihi: 13.02.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
16:55
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bugün oynanacak iki maç ile başlıyor. Dünya çapında geniş bir takipçi kitlesi olan ve ülkemizde de sevilerek takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde 13 Şubat salı günü oynanacak ve şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmalar belli oldu. Manchester City deplasmanda Kopenhag ile; Real Madrid ise Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Peki Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...