ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor. Arda Güler'in kadrosunda bulunduğu Real Madrid bugün Leipzig ile karşı karşıya geliyor. Diğer yandan Manchester City, deplasmanda Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Şampiyonlar Ligi maç saatleri ve diğer önemli gelişmeler...