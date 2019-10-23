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Şampiyonlar Ligi'den tüm sonuçlar: , ve şov yaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının üçüncü haftasında 8 maç oynandı. Temsilcimiz 'ın 'e 1-0 mağlup olduğu geceye , , ve Tottenham'daki bireysel performanslar damga vurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 10:51
Şampiyonlar Ligi'den tüm sonuçlar: Bayern Münih, PSG ve Manchester City şov yaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının üçüncü haftasında 8 maç oynandı. Temsilcimiz 'ın 'e 1-0 mağlup olduğu geceye , , ve Tottenham'daki bireysel performanslar damga vurdu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'den tüm sonuçlar: Bayern Münih, PSG ve Manchester City şov yaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında 8 maç oynandı.

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Şampiyonlar Ligi'den tüm sonuçlar: Bayern Münih, PSG ve Manchester City şov yaptı!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda A, B, C ve D gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi'den tüm sonuçlar: Bayern Münih, PSG ve Manchester City şov yaptı!

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım , A Grubu'nda konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'e 1-0 yenildi. Konuk takımın golü 18. dakikada Toni Kroos'tan geldi.

Şampiyonlar Ligi'den tüm sonuçlar: Bayern Münih, PSG ve Manchester City şov yaptı!

A Grubu'ndaki diğer maçta Fransa temsilcisi Paris Saint Germain (PSG), deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımını 5-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'den tüm sonuçlar: Bayern Münih, PSG ve Manchester City şov yaptı!

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 7 ve 63. dakikalarda Mauro Icardi, 61, 79 ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe attı.

Şampiyonlar Ligi'den tüm sonuçlar: Bayern Münih, PSG ve Manchester City şov yaptı!

Geçen yılın finalisti Tottenham, sahasında gecenin bir diğer farklı skoruna imza attı.

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