Şampiyonlar Ligi'den tüm sonuçlar: Bayern Münih, PSG ve Manchester City şov yaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının üçüncü haftasında 8 maç oynandı. Temsilcimiz Galatasaray'ın Real Madrid'e 1-0 mağlup olduğu geceye Bayern Münih, PSG, Manchester City ve Tottenham'daki bireysel performanslar damga vurdu. İşte detaylar... UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının üçüncü haftasında 8 maç oynandı. Temsilcimiz Galatasaray'ın Real Madrid'e 1-0 mağlup olduğu geceye Bayern Münih, PSG, Manchester City ve Tottenham'daki bireysel performanslar damga vurdu. İşte detaylar... UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında 8 maç oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda A, B, C ve D gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım Galatasaray, A Grubu'nda konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'e 1-0 yenildi. Konuk takımın golü 18. dakikada Toni Kroos'tan geldi. A Grubu'ndaki diğer maçta Fransa temsilcisi Paris Saint Germain (PSG), deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımını 5-0 mağlup etti. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 7 ve 63. dakikalarda Mauro Icardi, 61, 79 ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe attı. Geçen yılın finalisti Tottenham, sahasında gecenin bir diğer farklı skoruna imza attı.