Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı! Tarihe geçti...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol devi Real Madrid, Hollanda deplasmanında Ajax'ı 2-1 mağlup etti. İngiliz ekibi Tottenham ise Almanya'nın Borussia Dortmund takımını 3-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde etti.