Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı! Tarihe geçti...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol devi Real Madrid, Hollanda deplasmanında Ajax'ı 2-1 mağlup etti. İngiliz ekibi Tottenham ise Almanya'nın Borussia Dortmund takımını 3-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde etti. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol devi Real Madrid, Hollanda deplasmanında Ajax'ı 2-1 mağlup etti. İngiliz ekibi Tottenham ise Almanya'nın Borussia Dortmund takımını 3-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde etti. UEFA Şampiyonlar Ligi Son Turu ilk maçında Ajax, Real Madrid'i konuk etti. Oldukça tempolu geçen mücadelenin ilk yarısında iki takım da eşitliği bozamadı. İkinci yarıda da büyük heyecan yaşanırken, 60. dakikada Benzama İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi. Ajax, 75. dakikada Hakim Ziyech ile eşitliği yakalarken, 87. dakikada Asensio, Real Madrid'i 2-1 öne geçiren golü kaydetti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Madrid evine galibiyetle dönmeyi başardı. ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK YAŞANDI VAR uygulamasının Şampiyonlar Ligi'nde başlamasıyla bir ilk de yaşandı.