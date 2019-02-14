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  • Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı! Tarihe geçti...

'nde bir ilk yaşandı! Tarihe geçti...

UEFA Son 16 Turu ilk maçında İspanyol devi , Hollanda deplasmanında 'ı 2-1 mağlup etti. İngiliz ekibi ise Almanya'nın takımını 3-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde etti.

Giriş Tarihi: 14.02.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 10:15
Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı! Tarihe geçti...

UEFA Son 16 Turu ilk maçında İspanyol devi , Hollanda deplasmanında 'ı 2-1 mağlup etti. İngiliz ekibi ise Almanya'nın takımını 3-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı! Tarihe geçti...

UEFA Son Turu ilk maçında , 'i konuk etti.

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Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı! Tarihe geçti...

Oldukça tempolu geçen mücadelenin ilk yarısında iki takım da eşitliği bozamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı! Tarihe geçti...

İkinci yarıda da büyük heyecan yaşanırken, 60. dakikada Benzama İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı! Tarihe geçti...

, 75. dakikada Hakim Ziyech ile eşitliği yakalarken, 87. dakikada Asensio, 'i 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı! Tarihe geçti...

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Madrid evine galibiyetle dönmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı! Tarihe geçti...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK YAŞANDI

VAR uygulamasının 'nde başlamasıyla bir ilk de yaşandı.

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