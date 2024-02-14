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Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi’nde bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 14 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi maç programı
Giriş Tarihi: 14.02.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 10:40

Şampiyonlar Ligi’nde bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 14 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi maç programı

Şampiyonlar Ligi mücadelelinin başlamışıyla birlikte futbol severler gündemine maçları aldı. Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var araştırması yapılmaya başladı. Devler Ligi'nde heyecan bugün oynanacak karşılaşmalar ile sürecek. Son 16 turunda Paris St. Germain, Real Sociedad, Lazio, Bayern Münih gibi takımlar bugün sahaya çıkacak. Bugün oynanacak karşılaşmaların yayınlanacağı kanal ve saati de sorgulanıyor. Peki, 14 Şubat Şampiyonlar Ligi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte çarşamba günü maç programı

Şampiyonlar Ligi’nde bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 14 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi maç programı

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu dün oynanan iki karşılaşma ile başladı. Manchester City deplasmanda Kopenhag'ı 3-1 mağlup etmeyi başarırken Leipzig ise evinde Real Madrid'e 1-0 kaybetti. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde devler mücadele edecek. İşte, 14 Şubat Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçları

Şampiyonlar Ligi’nde bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 14 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi maç programı

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?

14 Şubat Çarşamba günü oynanacak mücadeleler belli oldu. Günün en dikkat çeken karşılaşması Lazio - Bayern Münih mücadelesi oldu. Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı SAAT 22.00'da TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

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Şampiyonlar Ligi’nde bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 14 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi maç programı

Diğer karşılaşmada ise son dönemde Avrupa'da beklediği başarıları elde edemeyen Paris St. Germain (PSG) Real Sociedad'ı konuk edecek. Mücadele ise saat 23.00'da Exxen ekranlarından yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi’nde bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 14 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi maç programı

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Yunanistan Kupası

20:30 PAOK - Panathinaikos

İtalya Ligi (Serie A)

21:00 Bologna FC - Fiorentina

Şampiyonlar Ligi’nde bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 14 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi maç programı

Şampiyonlar Ligi

23:00 PSG - Real Sociedad

23:00 Lazio - Bayern Münih

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