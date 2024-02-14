Şampiyonlar Ligi’nde bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 14 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi maç programı

Giriş Tarihi: 14.02.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
10:40
Şampiyonlar Ligi mücadelelinin başlamışıyla birlikte futbol severler gündemine maçları aldı. Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var araştırması yapılmaya başladı. Devler Ligi'nde heyecan bugün oynanacak karşılaşmalar ile sürecek. Son 16 turunda Paris St. Germain, Real Sociedad, Lazio, Bayern Münih gibi takımlar bugün sahaya çıkacak. Bugün oynanacak karşılaşmaların yayınlanacağı kanal ve saati de sorgulanıyor. Peki, 14 Şubat Şampiyonlar Ligi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte çarşamba günü maç programı