Şampiyonlar Ligi’nde bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 14 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi maç programı

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu dün oynanan iki karşılaşma ile başladı. Manchester City deplasmanda Kopenhag'ı 3-1 mağlup etmeyi başarırken Leipzig ise evinde Real Madrid'e 1-0 kaybetti. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde devler mücadele edecek. İşte, 14 Şubat Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçları