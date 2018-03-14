Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz ve Roma turladı, Sevilla tarih yazdı!

İNGİLTERE'DE TUR ATLAYAN SEVILLA

Gecenin diğer mücadelesinde İspanya ekibi Sevilla, 0-0 biten ilk maçın rövanşında konuk olduğu İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.