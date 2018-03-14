Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz ve Roma turladı, Sevilla tarih yazdı!

Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş maçında Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, sahasında Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sevilla, deplasmanda Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek son 8 takım arasına kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında Roma, sahasında Shakhtar Donetsk'i 1-0, Sevilla ise deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalya ekibi Roma, ilk maçta 2-1 kaybettiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i ağırladı. Edin Dzeko'nun 52. dakikada rakip fileleri havalandırmasıyla 1-0 galip gelen Roma, deplasmanda kaydettiği golün avantajıyla adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 65. dakikada yerini Gerson'a bıraktı. Shakhtar Donetsk'te Ivan Ordets, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İNGİLTERE'DE TUR ATLAYAN SEVILLA Gecenin diğer mücadelesinde İspanya ekibi Sevilla, 0-0 biten ilk maçın rövanşında konuk olduğu İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Sevilla, oyuna 72. dakikada giren Wissam Ben Yedder'in 74 ve 78. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0'lık üstünlük yakaladı.