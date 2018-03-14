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'nde Cengiz ve turladı, tarih yazdı!

Son 16 turu rövanş maçında 'in forma giydiği , sahasında 'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. , deplasmanda 'ı 2-1 mağlup ederek son 8 takım arasına kaldı.

Giriş Tarihi: 14.03.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 14.03.2018 10:22
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'nde Cengiz ve turladı, tarih yazdı!
Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz ve Roma turladı, Sevilla tarih yazdı!

UEFA son 16 turu rövanş maçlarında , sahasında 'i 1-0, ise deplasmanda 'ı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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'nde Cengiz ve turladı, tarih yazdı!
Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz ve Roma turladı, Sevilla tarih yazdı!

Milli futbolcu 'in forma giydiği İtalya ekibi , ilk maçta 2-1 kaybettiği Ukrayna temsilcisi 'i ağırladı.

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'nde Cengiz ve turladı, tarih yazdı!
Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz ve Roma turladı, Sevilla tarih yazdı!

Edin Dzeko'nun 52. dakikada rakip fileleri havalandırmasıyla 1-0 galip gelen , deplasmanda kaydettiği golün avantajıyla adını çeyrek finale yazdırdı.

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'nde Cengiz ve turladı, tarih yazdı!
Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz ve Roma turladı, Sevilla tarih yazdı!

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan , 65. dakikada yerini Gerson'a bıraktı.

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'nde Cengiz ve turladı, tarih yazdı!
Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz ve Roma turladı, Sevilla tarih yazdı!

'te Ivan Ordets, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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'nde Cengiz ve turladı, tarih yazdı!
Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz ve Roma turladı, Sevilla tarih yazdı!

İNGİLTERE'DE TUR ATLAYAN SEVILLA

Gecenin diğer mücadelesinde İspanya ekibi , 0-0 biten ilk maçın rövanşında konuk olduğu İngiltere temsilcisi 'ı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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'nde Cengiz ve turladı, tarih yazdı!
Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz ve Roma turladı, Sevilla tarih yazdı!

, oyuna 72. dakikada giren Wissam Ben Yedder'in 74 ve 78. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0'lık üstünlük yakaladı.

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