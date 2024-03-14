Giriş Tarihi: 14.03.2024 00:43
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
01:45
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! İşte Devler Ligi’nde yoluna devam eden son 8 takım…
Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu tamamlandı. Bu akşam oynanan maçlarla birlikte çeyrek finale kalan 8 takım beklenirken birbirinden heyecanlı mücadeleler de geride kaldı. Çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura öncesi futbolseverler, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımları merak ediyor. Haberimizde Devler Ligi kura çekimi detayları ve çeyrek finale kalan takımları derledik. İşte son dakika haberinin detayları…