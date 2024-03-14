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Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! İşte Devler Ligi’nde yoluna devam eden son 8 takım…
Giriş Tarihi: 14.03.2024 00:43 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 01:45

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! İşte Devler Ligi’nde yoluna devam eden son 8 takım…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu tamamlandı. Bu akşam oynanan maçlarla birlikte çeyrek finale kalan 8 takım beklenirken birbirinden heyecanlı mücadeleler de geride kaldı. Çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura öncesi futbolseverler, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımları merak ediyor. Haberimizde Devler Ligi kura çekimi detayları ve çeyrek finale kalan takımları derledik. İşte son dakika haberinin detayları…

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! İşte Devler Ligi’nde yoluna devam eden son 8 takım…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dev turnuvada son 16 turu maçları oynandı.

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! İşte Devler Ligi’nde yoluna devam eden son 8 takım…

Birbirinden heyecanlı eşleşmelerin olduğu turda Devler Ligi'nin favori ekipleri sürprize izin vermedi.

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Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! İşte Devler Ligi’nde yoluna devam eden son 8 takım…

Tam 8 takımın çeyrek finale kalarak yoluna devam ettiği Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeni eşleşmelerle birlikte devam edecek.

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! İşte Devler Ligi’nde yoluna devam eden son 8 takım…

Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! İşte Devler Ligi’nde yoluna devam eden son 8 takım…

Çeyrek ve yarı final maçlarının tarihleri de yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

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