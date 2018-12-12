Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [11 Aralık 2018]

Şampiyonlar Ligi'nde 11 Aralık Salı günü oynanan maçların ardından A, B ve C grubu karşılaşmaları tamamlandı. Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselen ilk ekipler; Tottenham, Paris Saint-Germain ve Liverpool, ve önceki hafta garantilemiş olan Barcelona, Borussia Dortmund ile Atletico Madrid oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi A, B ve C gruplarındaki 6. hafta maçları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda son 16 turuna yükselen 3 ekip daha belli oldu. Barcelona, liderliği daha önce garantilediği B grubundaki son mücadelesinde ağırladığı Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. Barcelona'nın golünü Dembele, Tottenham'ın golünü Moura attı. Sahasında oynadığı son 29 Şampiyonlar Ligi maçında yenilmeyen Barcelona, Bayern Münih'in 1998 ile 2002 arasında kırdığı rekoru egale etti. Inter ile PSV arasındaki grubun diğer karşılaşması da 1-1 tamamlandı. Interli Icardi, PSV'li Lozano'nun 13. dakikadaki golüne 73. dakikada cevap verdi.