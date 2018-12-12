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'nde gecenin raporu [11 Aralık 2018]

'nde 11 Aralık Salı günü oynanan maçların ardından A, B ve C grubu karşılaşmaları tamamlandı. Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselen ilk ekipler; Tottenham, Paris Saint-Germain ve , ve önceki hafta garantilemiş olan , ile oldu.

Giriş Tarihi: 12.12.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 10:09
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [11 Aralık 2018]

UEFA A, B ve C gruplarındaki 6. hafta maçları sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [11 Aralık 2018]

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda son 16 turuna yükselen 3 ekip daha belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [11 Aralık 2018]

, liderliği daha önce garantilediği B grubundaki son mücadelesinde ağırladığı Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [11 Aralık 2018]

'nın golünü Dembele, Tottenham'ın golünü Moura attı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [11 Aralık 2018]

Sahasında oynadığı son 29 maçında yenilmeyen , Bayern Münih'in 1998 ile 2002 arasında kırdığı rekoru egale etti.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [11 Aralık 2018]

Inter ile PSV arasındaki grubun diğer karşılaşması da 1-1 tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [11 Aralık 2018]

Interli Icardi, PSV'li Lozano'nun 13. dakikadaki golüne 73. dakikada cevap verdi.

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