Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [28 Kasım Çarşamba] - Neymar tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarındaki 5. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona, Porto ve Schalke 04 son 16 turuna yükseldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona, Porto ve Schalke 04 son 16 turuna çıkmayı garantiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 5. haftası, A, B, C ve D gruplarında TSİ 23.00'te oynanan 6 karşılaşma ile sona erdi. A Grubu'nda Almanya ekibi Borussia Dortmund, konuk ettiği Belçika temsilcisi Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı. Puanını 10'a çıkaran Borussia Dortmund ile lider Atletico Madrid'in adlarını son 16 turuna yazdırdığı grupta, Club Brugge ise UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. B Grubu'nda Barcelona, konuk olduğu PSV'yi 2-1 yendi. İspanyol ekibinin gollerini Lionel Messi ve Gerard Pique atarken, Hollanda temsilcisinin tek golünü ise Luuk de Jong kaydetti. Bu sonuçla Barcelona, 13 puanla grubunu lider tamamlamayı garantileyerek son 16 turuna kaldı. PSV ise 1 puanla grubu son sırada tamamlayarak Avrupa arenasına veda etti. Grubun diğer mücadelesinde Tottenham konuk ettiği Inter'i 80. dakikada Christian Eriksen'in golüyle 1-0'la geçti. 7'şer puana sahip iki takım arasından üst tura çıkacak ekip, gruptaki son maçların ardından belli olacak.