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'nde gecenin raporu [28 Kasım Çarşamba] - tarihe geçti

'nde A, B, C ve D gruplarındaki 5. hafta karşılaşmaları tamamlandı. , , , Porto ve 04 son 16 turuna yükseldi.

Giriş Tarihi: 29.11.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 10:11
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [28 Kasım Çarşamba] - Neymar tarihe geçti

UEFA 'nde , , , Porto ve 04 son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [28 Kasım Çarşamba] - Neymar tarihe geçti

UEFA grup aşamasının 5. haftası, A, B, C ve D gruplarında TSİ 23.00'te oynanan 6 karşılaşma ile sona erdi.

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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [28 Kasım Çarşamba] - Neymar tarihe geçti

A Grubu'nda Almanya ekibi , konuk ettiği Belçika temsilcisi Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [28 Kasım Çarşamba] - Neymar tarihe geçti

Puanını 10'a çıkaran ile lider 'in adlarını son 16 turuna yazdırdığı grupta, Club Brugge ise UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [28 Kasım Çarşamba] - Neymar tarihe geçti

B Grubu'nda , konuk olduğu PSV'yi 2-1 yendi. İspanyol ekibinin gollerini Lionel Messi ve Gerard Pique atarken, Hollanda temsilcisinin tek golünü ise Luuk de Jong kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [28 Kasım Çarşamba] - Neymar tarihe geçti

Bu sonuçla , 13 puanla grubunu lider tamamlamayı garantileyerek son 16 turuna kaldı. PSV ise 1 puanla grubu son sırada tamamlayarak Avrupa arenasına veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [28 Kasım Çarşamba] - Neymar tarihe geçti

Grubun diğer mücadelesinde Tottenham konuk ettiği Inter'i 80. dakikada Christian Eriksen'in golüyle 1-0'la geçti. 7'şer puana sahip iki takım arasından üst tura çıkacak ekip, gruptaki son maçların ardından belli olacak.

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