Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi’nde Hakan Çalhanoğlu’nun gecesi! Inter kazandı avantajı kaptı: İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları…
Giriş Tarihi: 21.02.2024 00:53 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 00:56

Şampiyonlar Ligi’nde Hakan Çalhanoğlu’nun gecesi! Inter kazandı avantajı kaptı: İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun finalisti Inter, son 16 turunda Atletico Madrid'i konuk etti. Milli futbolcumuzun da 90 dakika sahada kaldığı mücadele, İtalyan ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Gecenin bir diğer maçında ise PSV ile Borussia Dortmund, 1-1 berabere kaldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Şampiyonlar Ligi’nde Hakan Çalhanoğlu’nun gecesi! Inter kazandı avantajı kaptı: İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları…

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi’nde Hakan Çalhanoğlu’nun gecesi! Inter kazandı avantajı kaptı: İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları…

Son 16 turu maçlarının oynandığı turnuvada 2 maçla devam edildi. Inter - Atletico Madrid ve PSV - Borussia Dortmund karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına kilitledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şampiyonlar Ligi’nde Hakan Çalhanoğlu’nun gecesi! Inter kazandı avantajı kaptı: İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları…

Gecenin dikkat çeken maçında Inter, San Siro'da ağırladığı Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı.

Şampiyonlar Ligi’nde Hakan Çalhanoğlu’nun gecesi! Inter kazandı avantajı kaptı: İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları…

Inter'e galibiyeti getiren golü, oyuna ikinci yarıda dahil olan Marko Arnautovic kaydetti.

Şampiyonlar Ligi’nde Hakan Çalhanoğlu’nun gecesi! Inter kazandı avantajı kaptı: İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları…

İtalyan devinde forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

SON DAKİKA