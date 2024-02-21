Giriş Tarihi: 21.02.2024 00:53
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
00:56
Şampiyonlar Ligi’nde Hakan Çalhanoğlu’nun gecesi! Inter kazandı avantajı kaptı: İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun finalisti Inter, son 16 turunda Atletico Madrid'i konuk etti. Milli futbolcumuzun da 90 dakika sahada kaldığı mücadele, İtalyan ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Gecenin bir diğer maçında ise PSV ile Borussia Dortmund, 1-1 berabere kaldı. İşte son dakika haberinin detayları…